Mesut Özil hangi takıma gidiyor? Mesut Özil Malezya'ya mı transfer olacak?

Adı Darul Ta'zim ile gündeme gelen yıldız oyuncu Mesut Özil'in Türkiye'den ayrılmak istemediği öğrenildi. Gelişmeler yakından takip edilirken Mesut Özil hangi takıma gidiyor? Mesut Özil Malezya'ya mı transfer olacak araştırıldı.