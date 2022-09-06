Mesut Özil hangi takıma gidiyor? Mesut Özil Malezya'ya mı transfer olacak?
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Adı Darul Ta'zim ile gündeme gelen yıldız oyuncu Mesut Özil'in Türkiye'den ayrılmak istemediği öğrenildi. Gelişmeler yakından takip edilirken Mesut Özil hangi takıma gidiyor? Mesut Özil Malezya'ya mı transfer olacak araştırıldı.
Başakşehir'e imza atan Mesut Özil için geçtiğimiz günlerde Malezya ekibi Darul Ta'zim'in devreye girdiği iddia edilmişti. Peki, Mesut Özil hangi takıma gidiyor? Mesut Özil Malezya'ya mı transfer olacak?
MESUT ÖZİL HANGİ TAKIMA GİDİYOR?
Medipol Başakşehir 1 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil'in çıkan iddiaların aksine sezonu turuncu-lacivertlilerde tamamlayacağı ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği aktarıldı.
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