Yapılan açıklamalar ile birlikte Mesut Özil'in futbolu bıraktığı duyuruldu. Bu nedenle birçok futbolsever tarafından Mesut Özil futbolu neden bıraktı? Sorusu merak edildi. Konuya ilişkin birçok detay merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Peki, Mesut Özil futbolu neden bıraktı? Mesut Özil futbolu bırakma sebebi ne?

Mesut Özil futbolu neden bıraktı? Sorusu, yapılan açıklamalar ile birlikte gündeme geldi ve arama motorları üzerinde sorgulatıldı. Fiziksel olarak geriye giden ve göbek yapan tecrübeli oyuncunun görüntüsü futbolseverlerin dikkatinden kaçmamıştı. Ünlü futbolcunun futbol kariyeri ise gündemde yer alıyor. Peki, Mesut Özil futbolu neden bıraktı? Mesut Özil futbolu bırakma sebebi ne?

MESUT ÖZİL FUTBOLU NEDEN BIRAKTI?

Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı. Özil açıklamasında, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim." dedi.