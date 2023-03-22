Fiziksel olarak geriye giden ve göbek yapan tecrübeli oyuncunun görüntüsü futbolseverlerin dikkatinden kaçmamıştı. Ünlü futbolcunun futbol kariyeri ise gündemde yer alıyor. Futbolseverler Mesut Özil futbolu bıraktı mı, neden? Mesut Özil hangi takımda? sorularını araştırdı.

Mesut Özil futbolu neden bıraktı? Mesut Özil futbolu bırakma sebebi ne?

Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı. Ünlü futbolcunun kariyerini sonlandırması üzerine arama motorlarında Mesut Özil futbolu bıraktı mı, neden? Mesut Özil hangi takımda? soruları aratıldı. İşte detaylar...

MESUT ÖZİL FUTBOLU BIRAKTI MI?

Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı. Özil açıklamasında, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim." dedi.

"FUTBOLU BIRAKMA ZAMANININ GELDİĞİNİ HİSSETTİM"

Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in paylaşımı: