Mesut Özil açıklama yaptı! Mesut Özil ne dedi? Mesut Özil transfer olacak mı?
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Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de bekleneni veremeyerek kadro dışı kalan Mesut Özil'in, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlileri sosyal medyadan takip etmeyi bırakması büyük ses getirmişti. Twitter'dan açıklama yapan Mesut Özill hakkında Mesut Özil ne dedi? Mesut Özil transfer olacak mı? soruları gündem oldu. İşte Mesut Özil'in açıklamaları!
Mesut Özil açıklama yaptı! Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de bekleneni veremeyerek kadro dışı kalan Mesut Özil'in, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlileri sosyal medyadan takip etmeyi bırakması büyük ses getirmişti. Twitter'dan açıklama yapan Mesut Özill hakkında Mesut Özil ne dedi? Mesut Özil transfer olacak mı? soruları gündem oldu. İşte Mesut Özil'in açıklamaları haberimizde...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil basında kendisi ile ilgili çıkan haberler karşısında suskunluğunu bozdu. Kısa süre önce Fenerbahçe'yi sosyal medyada takipten çıkan yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım." dedi. Özil'in sarı-lacivertli kulübü sosyal medyada yeniden takibe aldığı görülürken, bazı taraftarlar tutarsız davrandığı gerekçesiyle Mesut Özil'e sert tepki gösterdi.
Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabını yeniden takip ederken bir de açıklama yaptı. "Kamuoyunda şahsımla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiamızı doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak istedim." ifadelerini kullanan Özil açıklamasında, şöyle dedi:
"Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum.
Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım.
Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur. Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir."
Bu açıklama sonrası Fenerbahçe taraftarının büyük bir kısmı Mesut Özil'i eleştirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'yi önce takipten çıkıp, sonra yeniden takibe almasını tutarsız buldu. Öte yandan bazı taraftarlar da Mesut Özil'in yeni sistemde yerinin olmadığının belirterek takımdan ayrılmasını istedi.