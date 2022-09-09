Mesut komiser öldü mü? Arka Sokaklar Mesut komiser yeni sezonda var mı? Arka Sokaklar Mesut komisere ne oldu?
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Kanal D ekranlarında uzun zamandır yayın yapan Arka Sokaklar dizisi 17. Sezonuna hazırlanıyor. Yıllardır Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşan Arka Sokaklar dizisi halen büyük bir izleyici kitlesine hakim. Arka Sokaklar'ın güçlü oyuncu kadrosu da seyircilerin ilgisini çekmekte. Her hafta izleyiciyi Kanal D ekranlarına kilitleyen dizi Arka Sokaklar'ın sevilen karakteri Mesut komiser öldü mü? Arka Sokaklar Mesut komiser yeni sezonda var mı? Arka Sokaklar Mesut komisere ne oldu? Soruları merak e
Arka Sokaklar dizisinin sevilen, televizyon ekranlarının da bilinen yüzü Şevket Çoruh'un canlandırdığı karakter Mesut komiser izleyiciler tarafından hayranlıkla izleniyor. Sıkı sıkıya takip edilen Arka Sokaklar dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda yer alan Şevket Çoruh'un diziden ayrıldığı iddialarının ardından Arka Sokaklar dizisi izleyicilerinin aklına Mesut komiser öldü mü? Sorusu geldi. Peki, Mesut komiser öldü mü? Arka Sokaklar Mesut komiser yeni sezonda var mı? Arka Sokaklar Mesut komisere ne oldu?
Arka Sokaklar dizisinde Şevket Çoruh'un canlandırdığı Mesut komiser karakteri dizinin sevilen oyuncularından biri. Mesut Güneri adıyla dizide yer alan oyuncu sosyal medya hesabından Arka Sokaklar dizisinde ayrıldığını takipçilerine duyurmuştu. Bunun üzerine seyirciler Arka Sokaklar dizisinin senaryosunun nasıl ilerlediğini merak etti ve mesut komiser öldü mü? Sorusuna yanıt aradı. Dizinin 17. Sezonunun senaryosuna hakim olunmadığı için Mesutkomisere ne olduğu hakkında bilgi bulunmuyor.
Diziden ayrılmasının ardından tiyatroya yöneleceği iddia edilen Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığını takipçilerine duyuran Şevket Çoruh'un paylaşımı şu şekilde oldu;
Hoşça kal Mesut pic.twitter.com/HjNRee2VUR— Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) September 5, 2022
Şevket Çoruh (d. 30 Haziran 1973, İstanbul),Türk sinema ve dizi oyuncusu. Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur. Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe'de büyümüştür. Çoruh Aslen Artvinlidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir. İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da Taşmektep İlkokulu'nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.
Günay Karacaoğlu ile yaptığı evlilikten bir kızı bulunmaktadır. Daha sonra Günay Karacaoğlu'ndan boşanmış ve bunu da "Birbirimize artık aşık değiliz." şeklinde açıklamıştır. Şevket Çoruh 3 Nisan 2017 tarihinde 21 yıllık maddi birikimleri olan 7 klasik arabasını ve 3 evini satıp ayrıca da bankadan 7 milyon lira kredi alarak İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne adını verdiği tiyatroyu açtı. Tiyatronun açılışında Müjdat Gezen kendisinde bulunan İsmail Dümbüllü'nün fesini Şevket Çoruh'a devretti. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Bu sanat merkezinden mezun olan sanatçı, adını bir İnternet firmasının reklamında oynadığı "Kokoreççi" tiplemesiyle duyurmuştur. 2006 yılında bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynamaktadır. Kendisi en çok Arka Sokaklar dizisindeki Mesut rolüyle tanınır. Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununun Türkiye'de sahnelendiği ikinci sezonunda 23 Ekim 2010 tarihinden itibaren rol aldı.
2008 Usta
2004 Eğreti Gelin (Hasan)
2004 Anlat İstanbul (Recep)
2003 İnşaat (Sudi)
Arka Sokaklar Mesut 2006
Gönül Kudret 2006
Savcının Karısı Ünal 2005
Canın Sağolsun Tayfun 2005
Sultan Makamı Sultan 2003
Azad Zübeyir 2002
Yılan Hikayesi Yaşar 1999
Affet Bizi Hocam Bekir 1998
Köşe Kapmaca 1996
Sevda Kondu Rıza 1996
Çiçek Taksi Çamur Şevket 1995
Oynadığı Bazı Televizyon Filmleri
Kayıp Aşklar Kemal 2004
Bir Aşk Hikayesi Musa 2004
Gülizar Pirasan 2004
11. ÇASOD "En İyi Oyuncu" Ödülleri, 2004 › En İyi Erkek Oyuncu İnşaat
23. İstanbul Film Festivali, 2004 › En İyi Erkek Oyuncu İnşaat
25. Siyad Türk Sineması Ödülleri, 2003 › En İyi Erkek Oyuncu İnşaat