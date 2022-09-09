Kanal D ekranlarında uzun zamandır yayın yapan Arka Sokaklar dizisi 17. Sezonuna hazırlanıyor. Yıllardır Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşan Arka Sokaklar dizisi halen büyük bir izleyici kitlesine hakim. Arka Sokaklar'ın güçlü oyuncu kadrosu da seyircilerin ilgisini çekmekte. Her hafta izleyiciyi Kanal D ekranlarına kilitleyen dizi Arka Sokaklar'ın sevilen karakteri Mesut komiser öldü mü? Arka Sokaklar Mesut komiser yeni sezonda var mı? Arka Sokaklar Mesut komisere ne oldu? Soruları merak e

Arka Sokaklar dizisinin sevilen, televizyon ekranlarının da bilinen yüzü Şevket Çoruh'un canlandırdığı karakter Mesut komiser izleyiciler tarafından hayranlıkla izleniyor. Sıkı sıkıya takip edilen Arka Sokaklar dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda yer alan Şevket Çoruh'un diziden ayrıldığı iddialarının ardından Arka Sokaklar dizisi izleyicilerinin aklına Mesut komiser öldü mü? Sorusu geldi. Peki, Mesut komiser öldü mü? Arka Sokaklar Mesut komiser yeni sezonda var mı? Arka Sokaklar Mesut komisere ne oldu?

MESUT KOMİSER ÖLDÜ MÜ?

Arka Sokaklar dizisinde Şevket Çoruh'un canlandırdığı Mesut komiser karakteri dizinin sevilen oyuncularından biri. Mesut Güneri adıyla dizide yer alan oyuncu sosyal medya hesabından Arka Sokaklar dizisinde ayrıldığını takipçilerine duyurmuştu. Bunun üzerine seyirciler Arka Sokaklar dizisinin senaryosunun nasıl ilerlediğini merak etti ve mesut komiser öldü mü? Sorusuna yanıt aradı. Dizinin 17. Sezonunun senaryosuna hakim olunmadığı için Mesutkomisere ne olduğu hakkında bilgi bulunmuyor.

ŞEVKET ÇORUH'UN PAYLAŞIMI

Diziden ayrılmasının ardından tiyatroya yöneleceği iddia edilen Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığını takipçilerine duyuran Şevket Çoruh'un paylaşımı şu şekilde oldu;

Hoşça kal Mesut pic.twitter.com/HjNRee2VUR — Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) September 5, 2022