Mesut Hakkı Caşın kimdir? Mesut Hakkı kaç yaşında, nereli? Mesut Hakkı Caşın hayatı ve biyografisi

Mesut Hakkı Caşın kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Birbirinden farklı tartışma programlarına katılan Mesut Hakkı Caşın hakkında merak edilen soruların cevapları haberimizin detaylarında... Peki, Mesut Hakkı kaç yaşında, nereli? İşte, Mesut Hakkı Caşın hayatı ve biyografisi

MESUT HAKKI CAŞIN KİMDİR?

Prof. Mesut Hakkı Caşın 1956 yılında İzmir'de doğdu, İlk, orta ve lise tahsilini İzmir'de tamamladı. Mesut Hakkı Caşın Akademik eğitimini, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku, Texas San Antonio College'de Amerikan Anayasa Hukuku ile devam etmiştir.

Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ''Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Silahsızlanma'' konusunda tamamlamıştır.

MESUT HAKKI CAŞIN

Yeditepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra, Amerikan Barosu Uluslararası Hukuk ve Uzay Hukuku Bölümü'ne Kabul edilmiştir. Prof. CAŞIN Türk Hava Kuvvetleri'nin farklı üslerinde görev almış, 1988 yılında USAF'ın F-16 savaş uçakları projesinde eğitim almıştır. 1999 yılında Türkiye Genel Kurmay Plan ve Prensipler Başkanlığı Uluslararası Antlaşmalar Tetkik Subaylığı görevinden emekli olmuştur.

"Rus İmparatorluk stratejisi" kitabı ile 2002 yılında doçentliğe, 2008 yılında ise "Uluslararası Terörizm" çalışması ile profesörlüğe hak kazanmıştır. Halen Özyeğin Üniversitesi, Harp Akademileri Komutanlığı, Hava Harp Okulu bünyesinde uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk disiplinlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.

Perception, Jeopolitik, MSI dergilerinin editör kurulunda görev almış ve Türkiye'deki dergi ve gazetelerde dış politika yazarlığı yapmıştır. ABD Barosu, İstanbul Barosu, Arı Hareketi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ile HASEN'de üyedir. Rusya, Karadeniz, Avrupa Birliği, Uluslararası Terörizm, Türk Boğazları, enerji güvenliği, silahsızlanma, NATO, uluslararası güvenlik stratejileri, harp tarihi konularında yayınlanmış kitap ve makaleleri mevcuttur. Bu kitaplardan bazıları "Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası", "Rus İmparatorluk Stratejisi", "Uluslararası Terörizm" ve "Avrupa Birliği'nin Siyasal ve Ekonomik Temelleri", ''Modern Uluslararası Hukuk''ve ''II. Dünya Savaşı Tarihi'' dir. Hocamız evli ve üç çocuk babasıdır.

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