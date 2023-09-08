Mesut Dedeoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mesut Dedeoğlu'nu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstereceklerini açıkladı. Peki, Mesut Dedeoğlu kimdir? Mesut Dedeoğlu kaç yaşında ve nereli? Mesut Dedeoğlu biyografisi!

Siyasetçi Mesut Dedeoğlu kimdir ve Mesut Dedeoğlu kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Dedeoğlu, MHP'den 24. dönem Kahramanmaraş milletvekili seçilmiştir. Mesut Dedeoğlu kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Mesut Dedeoğlu kimdir? Mesut Dedeoğlu kaç yaşında ve nereli? Mesut Dedeoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MESUT DEDEOĞLU KİMDİR?

Mesut Dedeoğlu (d. 4 Şubat 1960, Kahramanmaraş), Türk siyasetçidir.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Kahramanmaraş'ta tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yılları ile beraber özel sektörde yöneticilik yapmaya başladı. 1987 yılında serbest ticaret hayatına atıldı. Halen Ankara'da iş hayatını idame ettirmektedir.

Niğde Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Şereflikoçhisar kampüsünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası üyesidir.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden 24. dönem Kahramanmaraş milletvekili seçilmiştir.