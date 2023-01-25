Mesut Dedeoğlu kimdir? Mesut Dedeoğlu kaç yaşında, nereli? Mesut Dedeoğlu hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mesut Dedeoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mesut Dedeoğlu kaç yaşında, nereli? Mesut Dedeoğlu hayatı ve biyografisi! Mesut Dedeoğlu kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Mesut Dedeoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Mesut Dedeoğlu kimdir? Mesut Dedeoğlu kaç yaşında, nereli? Mesut Dedeoğlu hayatı ve biyografisi!
MESUT DEDEOĞLU KİMDİR?
Doğum tarihi: 4 Şubat 1960
(62 yaşında),
Kahramanmaraş, Türkiye
İlkokul, ortaokul ve liseyi Kahramanmaraş'ta tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yılları ile beraber özel sektörde yöneticilik yapmaya başladı. 1987 yılında serbest ticaret hayatına atıldı. Halen Ankara'da iş hayatını idame ettirmektedir.
Niğde Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Şereflikoçhisar kampüsünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası üyesidir.
Milliyetçi Hareket Partisi'nden 24. dönem Kahramanmaraş milletvekili seçilmiştir.