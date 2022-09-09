Avrupa'da çektiği YouTube videolarıyla bilinen fenomen Mesut Can Eray'ın son çektiği video ile sosyal medyada tepkilere neden oldu. Gündem olan video sonrasında Viyana polisi harekete geçti. Peki, Mesut Can Eray tutuklandı mı? Mesut Can Eray ne yaptı? İşte detaylar...

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çektiği videolar ve özellikle cinsellikle ilgili sorularıyla tanınan fenomen Mesut Can Eray'ın yaptığı bir sokak röportajında genç bir kadının giyimine yönelik sözleri gündem oldu. Sosyal medyada tepkilere neden olan video sonrasında Viyana polisi harekete geçti. Ünlü fenomenin ceza alıp almayacağı merak konusu oldu. Peki, Mesut Can Eray tutuklandı mı? Mesut Can Eray ne yaptı? Detaylar haberimizde...

MESUT CAN ERAY TUTUKLANDI MI?

Mesut Can Eray'ın yaptığı bir sokak röportajında genç bir kadının giyimine yönelik sözleri sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi Eray'ın yaşadığı ülkede bulunmasını ve hakaret ettiği için yargılanmasını talep etti. Viyana polisi, videoyu paylaşan bir hesaba yanıt verdi ve konuyla ilgili harekete geçtiklerini söyledi. Viyana Polis Departmanı'na ait resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bilgiler sorumlu polis karakoluna iletildi." denildi.

MESUT CAN ERAY NE YAPTI?

Fenomen Mesut Can Eray çektiği bir videodaViyana'da yoldan çevirdiği bir kadına "Önünü dön, yakına gel bakayım" dedikten sonra, "Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. Böyle giydiğin için. İnsan üstüne bir şey giyer. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Genç kadının Türkçe bilmediği için hakaretleri anlamadığı ve Eray'a gülümseyerek yanıt verdiği görüldü.