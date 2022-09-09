Avrupa'da çektiği YouTube videolarıyla bilinen fenomen Mesut Can Eray'ın son çektiği video ile sosyal medyada gündem oldu. Olay olan video sonrasında Mesut Can Eray'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Mesut Can Eray kimdir? Mesut Can Eray kaç yaşında, nereli? Mesut Can Instagram hesabı! İşte detaylar...

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çektiği videolar ve özellikle cinsellikle ilgili sorularıyla tanınan fenomen Mesut Can Eray'ın yaptığı bir sokak röportajında genç bir kadının giyimine yönelik sözleri gündem oldu. Çok sayıda kişi fenomene tepki gösterirken Mesut Can Eray kimdir? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Mesut Can Eray kimdir? Mesut Can Eray kaç yaşında, nereli? Mesut Can Instagram hesabı!Detaylar haberimizde...

MESUT CAN ERAY KİMDİR?

Mesut Can Eray 17 Mayıs 1999 tarihinde Avusturya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Samsunlu olan fenomen Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çektiği videolar ve özellikle cinsellikle ilgili sorularıyla tanınmıştır. Sokak röportajlarındaki konuşmalarıyla tepki çeken Mesut Can Eray, Mesut TV adıyla YouTube'da 2 milyon aboneye sahiptir.

MESUT CAN ERAY KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Çektiği videolarla tepki çeken Mesut Can Eray 23 yaşındadır. Avusturya'da dünyaya gelen fenomen aslen Samsunlu'dur.

MESUT CAN ERAY INSTAGRAM HESABI!

Mesut Can Eray Instagram'da @mesutcanerayofficial kullanıcı adıyla 192Bin takipçisi bulunmaktadır.