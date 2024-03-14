Mesut Çamaçıkan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Edremit Belediye Başkan adayı Mesut Çamaçıkan kaç yaşında, nereli?
Mesut Çamaçıkan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Edremit Belediye Başkan adayı Mesut Çamaçıkan kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Edremit Belediye Başkan adayı olan Mesut Çamaçıkan hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mesut Çamaçıkan'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mesut Çamaçıkan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Edremit Belediye Başkan adayı Mesut Çamaçıkan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MESUT ÇAMAÇIKAN KİMDİR?
Mesut Çamaçıkan, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Edremit Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Edremit Belediye Başkan adayı Mesut Çamaçıkan esnaftır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.