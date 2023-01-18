Son dakika gelen haberlere göre, ünlü oyuncu Mesut Akusta diş tedavisine gitmek için bindiği araçtan düştü. Bunun ardından vatandaşlar, Mesut Akusta sağlık durumu nasıl? Mesut Akusta'ya ne oldu, kaza mı yaptı, yaralandı mı? Mesut Akusta iyileşti mi? merak etti. İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı dizisinde başrol oynayan Mesut Akusta talihsiz bir olay yaşadı. Çekimler sırasında dişi yerinden çıkan oyuncu doktora gitmek için set aracına bindi. Peki, Mesut Akusta sağlık durumu nasıl? Mesut Akusta kaza mı yaptı?

MESUT AKUSTA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncu Mesut Akusta diş tedavisine gitmek için bindiği araçtan düştü. Arkaya bakmadan hareket eden şoför oyuncunun parmaklarını ezip kırdı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mesut Akusta araçtan indikten sonra dengesini kaybedip düştü. Arabayı kullanan şoför arkaya bakmadan hareket etti ve yere düşen oyuncunun parmaklarını ezdi. Acılar içinde kıvranan oyuncunun 3 parmağı kırıldı.

Akusta'nın tedavisi yapıldıktan sonra parmakları alçıya alındı ve işinin başında döndü. Sağlık sorununa rağmen işini hiç aksatmayan ünlü oyuncu dizide birileriyle kavga etmiş gibi gösterildi.