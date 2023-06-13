Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mestan Özcan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mestan Özcan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mestan Özcan kimdir? Mestan Özcan kaç yaşında, nereli? Mestan Özcan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mestan Özcan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mestan Özcan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Mestan Özcan kimdir? Mestan Özcan kaç yaşında, nereli? Mestan Özcan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MESTAN ÖZCAN KİMDİR?

1972 Tekirdağ doğumlu olan Mestan Özcan, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Mardin – Savur Jandarma Komando Bölük Komutanlığı 3. Tim Komutanı olarak askerlik görevini ifa eden Özcan, iş hayatına 2000 yılında adım attı. 2000 yılından bu yana, 65 yıllık geçmişi ile tanınan tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren aile şirketinin, 2. kuşak yöneticisi olarak ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

2011 yılında Tekirdağ AK Parti 4. sıra Milletvekili Adayı, 2014 Yerel Seçimlerinde Malkara İlçe Seçim Koordinatörü, 2014-2018 yılları arasında sırasıyla AK Parti Tekirdağ Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı ve Teşkilat Başkanı ve 2018 yılında ise Tekirdağ AK Parti 4. sıra Milletvekili Adayı olarak siyasi faaliyetlerine 9 yıl boyunca devam etti.

Tekirdağ'da başlayan ve devam eden 47 yıllık yaşamının, aileden aldığı terbiyenin, eğitim hayatının, ticari hayatının ve siyasi hayatının nihayetinde 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak gösterilen Mestan Özcan, ardından 3 Mayıs 2019'da AK Parti Tekirdağ İl Başkanı oldu. 13 Kasım 2020'deki 7. Olağan Kongrede İl Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeledi.

28. dönem milletvekilliği seçimleri için AK Parti listelerinden Tekirdağ'dan 1. sıradan aday gösterildi.

2000 yılından bu yana Güniz Özcan ile evli olan Mestan Özcan 2 kız babasıdır.