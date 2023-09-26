Messi ve Suarez'e özendiler! Tüm Türkiye Kerem'le Icardi'nin penaltısını konuşuyor

Süper Lig'deki erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor ile karşılaştı. Maçta 37. dakikada kazanılan penaltıda Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin penaltı organizasyonu sonuçsuz kaldı. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Aktürkoğlu, pas olarak topu Icardi'ye bıraktı ancak Icardi'nin vuruşu kaleyi bulmadı.