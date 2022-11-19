Messi ve Ronaldo, İnstagram hesaplarından aynı anda ortak bir post paylaştı. İki efsane satranç oynarken çekildi. Peki, Messi ve Ronaldo'nun ortak paylaşımı ne, satranç maçını kim kazandı? Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ortak gönderisi nedir? İşte detaylar...

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı oyuncuları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, ortak paylaşım yaptı. Bir markanın buluşturduğu ikili, eş zamanlı olarak bir arada oldukları fotoğrafı paylaştı. Messi ve Ronaldo'nun ortak paylaşımı ne, satranç maçını kim kazandı? Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ortak gönderisi!

MESSİ VE RONALDO'NUN ORTAK PAYLAŞIMLARI NEDİR?

Messi ve Ronaldo, Instagram hesaplarından eş zamanlı olarak aynı fotoğrafı paylaştı. Bir marka için objektif karşısına geçen efsaneler ilk kez sosyal medyada birlikte yer aldıkları bir fotoğraf paylaştı, adeta etkileşim yağdı.

Messi ve Ronaldo'nun paylaşımlarına adeta etkileşim yağdı. Futbolseverler Messi ve Ronaldo'nun bir araya gelmesinden dolayı hayli mutlu oldu.

İşte o gönderi:

ILIMLI AÇIKLAMALAR

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Messi'yi yücelten açıklamalar yapmıştı. Ronaldo, "En beğendiğim futbolcular Messi ve Zidane. Messi ile aynı sahneyi paylaştık. Çok iyi bir reakbet yaşadık. Kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Ama hala bir yemek yemedik. Onunla yemekte buluşmak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

SATRANÇ MAÇINI KİM YENDİ? KİM DAHA AVANTAJLI?

Gönderide yer alan satranç maçına baktığımızda iki tarafın da hemen hemen aynı olduğunu görebiliyoruz. İkili arasındaki satranç mücadelesinde kazanan ismin kim olduğu bilinmiyor...