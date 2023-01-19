Dünyanın en iyi 2 futbolcusunun karşı karşıya geldiği Riyadh-PSG maçında Messi ve Ronaldo şuanda sahada bulunmuyor. Teknik direktörler iki futbolcuyu da oyundan çıkardı. Bunun ardından izleyiciler, Messi ve Ronaldo maçta neden yok? Al Nassr-PSG maçında Messi ve Ronaldo sahada neden yok, maçtan mı çıktı, neden çıktılar? merak etti. Messi ve Ronaldo neden oyundan çıktı? İşte detaylar...

Messi maçta neden yok, neden oyundan çıktı? Ronaldo maçta neden yok, neden oyundan çıktı? Messi ve Ronaldo maçta neden yok? Al Nassr- Psg maçında Messi ve Ronaldo sahada neden yok, maçtan mı çıktı, neden çıktılar? Messi ve Ronaldo oyundan neden çıktı?

AL NASSR - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Nassr-PSG maçı 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 20:30 'da başladı.

AL NASSR - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı bein Sports 4 ekranlarından izleyebilirsiniz.

AL NASSR - PSG MAÇINDA RONALDO VE MESSİ NEDEN YOK?

Al Nassr-PSG maçında Ronaldo ve Messi oyunun 60. dakikasında oyundan alındı. Maç hazırlık maçı olduğu için iki teknik direktör oyuncuları fazla yormamak için oyunun 60. dakikasında oyundan aldı. Bundan dolayı iki yıldız futbolcu şuan sahada yer almıyor.