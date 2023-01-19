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Messi ve Ronaldo maçta neden yok? Al Nassr-PSG maçında Messi ve Ronaldo sahada neden yok, maçtan mı çıktı, neden çıktılar?

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Messi ve Ronaldo maçta neden yok? Al Nassr-PSG maçında Messi ve Ronaldo sahada neden yok, maçtan mı çıktı, neden çıktılar?

Dünyanın en iyi 2 futbolcusunun karşı karşıya geldiği Riyadh-PSG maçında Messi ve Ronaldo şuanda sahada bulunmuyor. Teknik direktörler iki futbolcuyu da oyundan çıkardı. Bunun ardından izleyiciler, Messi ve Ronaldo maçta neden yok? Al Nassr-PSG maçında Messi ve Ronaldo sahada neden yok, maçtan mı çıktı, neden çıktılar? merak etti. Messi ve Ronaldo neden oyundan çıktı? İşte detaylar...

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Messi maçta neden yok, neden oyundan çıktı? Ronaldo maçta neden yok, neden oyundan çıktı? Messi ve Ronaldo maçta neden yok? Al Nassr- Psg maçında Messi ve Ronaldo sahada neden yok, maçtan mı çıktı, neden çıktılar? Messi ve Ronaldo oyundan neden çıktı?

Al Nassr-PSG maçı 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 20:30 'da başladı.

Maçı bein Sports 4 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Al Nassr-PSG maçında Ronaldo ve Messi oyunun 60. dakikasında oyundan alındı. Maç hazırlık maçı olduğu için iki teknik direktör oyuncuları fazla yormamak için oyunun 60. dakikasında oyundan aldı. Bundan dolayı iki yıldız futbolcu şuan sahada yer almıyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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