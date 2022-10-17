Ballon d'Or 2022 ödül töreni başladı. Törende birçok futbolcu yer alırken Ronaldo ve Messi görülmedi. Bunun ardından futbol severler, Messi ve Ronaldo Ballon d'Or ödül töreninde yok mu, neden yok 2022? Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo Altın Top ödül törenine gelmedi mi? merak etti. İşte detaylar...

Messi Ballon d'Or ödül töreninde yok mu, niye yok? Ronaldo Ballon d'Or ödül töreninde yok mu, niye yok? Ronaldo ve Messi ödül törenine gelmedi mi? Bilgiler sizlerle...

MESSİ VE RONALDO BALLON DOR ÖDÜL TÖRENİNDE YOK MU, NEDEN YOK?

Lionel Messi 2022 Ballon d'Or'a aday gösterilmemişti, yani aday kadroda yoktu. Bundan dolayı Messi'nin ödül törenine katılmadığı düşünülüyor. Cristiano Ronaldo aslında 30 adaylık Ballon d'Or listesinde yer alıyordu. Fakat Ballon d'Or için en büyük favorinin Benzema olduğu düşünülüyor. Ödülün Ronaldo'ya verilmeyeceği düşünüldüğü için Ronaldo'nun da törende yer almaması futbol severler tarafından normal şekilde bakılıyor.

BALLON DOR 2022 ADAYLARI KİMLERDİR?

FIFA'nın düzenlediği Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor. Avrupa'nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylarla belirleniyor.

Dünyanın çeşitli liglerinden başarılı futbolcuların yer aldığı Ballon d'Or için açıklanan adaylar ve takımları şu şekilde: