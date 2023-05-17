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Messi Türkiye'ye mi geliyor, maç ne zaman 2023? Messi Türkiye'de hangi maça çıkacak, maç ne zaman, hangi takımlar arasında oynanacak?

Messi Türkiye'ye mi geliyor, maç ne zaman 2023? Messi Türkiye'de hangi maça çıkacak, maç ne zaman, hangi takımlar arasında oynanacak?

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Türkiye ile Arjantin milli takımlarının depremzedeler yararına Gaziantep'te maç yapması gündeme geldi. Messi, Türkiye'ye gelebilir açıklaması yapıldı. Peki, Messi Türkiye'ye mi geliyor 2023? Messi Türkiye'de hangi maça çıkacak, maç ne zaman, hangi takımlar arasında oynanacak? İşte detaylar...

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Dünyanın gözü burada olacak! Lionel Messi, Türkiye'ye geliyor. Messi Türkiye'ye mi geliyor 2023? Messi Türkiye'de hangi maça çıkacak, maç ne zaman, hangi takımlar arasında oynanacak?

Türkiye ile Arjantin mili takımlarının depremzedeler yararına bir maç yapması için temas kuruldu. Anlaşmanın sağlanması halinde Lionel Messi maç yapmak için Türkiye'ye gelecek.

Türkiye ile Arjantin milli takımlarının depremzedeler yararına Gaziantep'te maç yapması gündeme geldi. Müsabaka için onay çıkması halinde Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'nin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. NTV Spor'daki habere göre; TBMM Latin Amerikan ve Karayipler Parlamentosu (PARLATİNO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, "Depremzedelerin acılarını dindirmek adına oynanması düşünülen Türkiye-Arjantin milli maçının, Arjantin-Türkiye ilişkilerine ve iki ülke halklarının yakınlaşması sürecine de çok önemli katkıda bulunacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türk ve Arjantin milli takımlarının tarihte daha önce hiç maç yapmadığını belirterek, Arjantin'in eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Julio Cobos'a Türkiye'deki depremzedeler yarına dostluk maçı önerdiğini aktardı. Futbol Federasyonu ve Spor Bakanlığının da bilgisi dahilinde, Arjantin Buenos Aires Büyükelçiliği aracılığı ile maç önerisinin Arjantin Futbol Federasyonuna iletildiğini kaydeden Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığının da Arjantin Spor Bakanlığına bu yönde bir mektup yazacağını aktardı.

Şahin, "Sayın Julio Cobos, Arjantin'e döndükten sonra Arjantin Spor Bakanı ile görüşerek teklifimizi iletti ve pozitif yönde cevap aldı. Arjantin basını da depremzedeler yararına Türkiye'de Gaziantep'te oynanması düşünülen maça geniş yer ayırdı." açıklamasında bulundu.

Messi Türkiye'ye mi geliyor 2023? Messi Türkiye'de hangi maça çıkacak, maç ne zaman, hangi takımlar arasında oynanacak?

Lionel Messi, Kahramanmaraş merkezli depremlerinde ilk günlerinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda depremzedelere dikkat çekmişti. Arjantinli futbolcu paylaşımında, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen binlerce çocuk ve aileleri için çok üzücü günler yaşıyoruz. Kalbim onlarla birlikte. UNICEF en başından beri çocukları korumak için bölgede çalışıyor. Yardımlarınız çok değerli" ifadelerine yer vermişti. Ayrıca Arjantinli yıldız, Merih Demiral aracılığıyla imzalı forma bağışlamıştı.

Messi'nin Türkiye'de oynayacağı maç ne zaman yapılacak bilinmiyor, tarihi henüz netleşmedi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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