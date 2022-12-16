Dünya Kupası finali için nefesler tutuldu. Heyecan devam ederken Messi'nin sağlık durumu hakkında futbolseverler tarafından Messi sakat mı? sorusu gündeme geldi. Taraftarlar, Lionel Messi Dünya Kupası finalinde oynayacak mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, Messi sakat mı? Lionel Messi Dünya Kupası finalinde oynayacak mı? Messi'nin sağlık durumu nasıl?

Arjantin için daha kötüsü olamazdı! Messi için dua ediyorlar

Arjantin'in Hırvatistan arasında oynanan karşılaşmada yaşananlar ile birlikte taraftarlar Messi sakat mı? Sorusunu merak etmeye başladı. Lionel Messi Dünya Kupası finalinde oynayacak mı? Sorusu, konuya ilişkin akıllarda soru işareti bırakan sorular arasında yer alıyor. Peki, Messi sakat mı? Lionel Messi Dünya Kupası finalinde oynayacak mı? Messi'nin sağlık durumu nasıl?

MESSİ SAKAT MI?

Arjantin'in Hırvatistan arasında oynanan karşılaşmada yaşanan bir pozisyonda sakatlanan fakat buna rağmen maçı tamamlayan Messi'den yeni haber geldi. Bugün Arjantin Milli Takımı'nın yaptığı antrenmanlara Messi, sağlık problemleri nedeniyle katılamadı. Messi'nin sol arka adalesinde sakatlık olduğu belirtilirken, maça kadar dinlendirileceği belirtildi.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Arjantin- Fransa arasında gerçekleştirilecek olan 2022 FIFA Dünya kupası finali, 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak.

SON SENESİ

Lionel Messi'nin PSG ile olan kontratı sezon sonunda tamamlanıyor. Fransız devi ve yıldız futbolcudan bu konuyla ilgili olumlu bir mesaj gelmedi. Arjantinli futbolcu, koleksiyonundaki tek eksik olan Dünya Kupası'nı da alırsa sezon sonu futbolu bırakabilir. Ancak ABD ve Suudi Arabistan'dan hayli ciddi teklifler geliyor. 2023 yılında Messi'nin Avrupa futbolundaki kariyerinin bitme ihtimali daha yüksek gözüküyor.