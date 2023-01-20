Messi Ronaldo paylaşımı ne? Messi Instagram'dan ne paylaştı?

Suudi Arabistan'da King Fahd Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelede PSG ile Al Nassr-Al Hilal karması karşı karşıya geldi. Messi ile Ronaldo'nun karşı karşıya oynadığı son maç olması beklenen mücadele sonrası Arjantinli yıldızın paylaşımı dikkat çekti. İşte Messi'den Ronaldo paylaşımı!

Messi Ronaldo paylaşımı ne? Suudi Arabistan'da King Fahd Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelede PSG ile Al Nassr-Al Hilal karması karşı karşıya geldi. Messi ile Ronaldo'nun karşı karşıya oynadığı son maç olması beklenen mücadele sonrası Arjantinli yıldızın paylaşımı dikkat çekti. İşte Messi'den Ronaldo paylaşımı haberimizde...

MESSİ'DEN RONALDO PAYLAŞIMI

Ronaldo ile Messi'yi belki de son kez aynı sahaya çıkaran Al Nassr-Al Hilal karması ile PSG'nin yaptığı maç sonrası Arjantinli yıldızdan sürpriz bir paylaşım geldi. Ronaldo'ya sarıldığı anın videosunu paylaşan Messi, futbolseverleri duygulandırırken "Bizi eskilere götürdü" yorumları yapıldı.

Suudi Arabistan'da King Fahd Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelede PSG ile Al Nassr-Al Hilal karması karşı karşıya geldi. Messi ile Ronaldo'nun karşı karşıya oynadığı son maç olması beklenen mücadele sonrası Arjantinli yıldızın paylaşımı dikkat çekti.

Karşılaşmada goller 3. dakikada Lionel Messi, 34. ve 45+5. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 43. dakikada Marquinhos, 53. dakikada Serigo Ramos, 57. dakikada Hyun-Soo Jang, 60. dakikada Kylian Mbappe, 78. dakikada Ekitike ve 90+4. dakikada Anderson Talisca'dan geldi. Maçı Paris Saint-Germain 5-4 kazanırken Ronaldo 61, Messi ise 63. dakikada oyundan alındı.

Mücadelenin ardından Lionel Messi'nin paylaşımı ise futbolseverleri duygulandırdı. Arjantinli yıldız, Ronaldo'ya sarıldığı anın videosunu paylaştı. Büyük ilgi gören paylaşım için "Bizi eskilere götürdü" yorumları yapıldı.