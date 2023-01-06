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Messi - Ronaldo maçı karşılaşması ne zaman? (EFSANE İKİLİNİN SON MAÇI) Messi - Ronaldo yeni takımlarında ne zaman karşı karşıya gelecek, maç ne zaman?

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Messi - Ronaldo maçı karşılaşması ne zaman? (EFSANE İKİLİNİN SON MAÇI) Messi - Ronaldo yeni takımlarında ne zaman karşı karşıya gelecek, maç ne zaman?

Dünyanın en iyi 2 oyuncusu Messi ve Ronaldo önümüzdeki günlerde son kez karşı karşıya gelecek. Efsane maçı gününde izlemek isteyenler, Messi - Ronaldo karşılaşması ne zaman? Messi - Ronaldo yeni takımlarında ne zaman karşı karşıya gelecek, maç hangi gün? PSG-Al Nassr maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

PSG - Al Nassr maçı ne zaman? PSG Al Nassr Al-Hilal karması maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?PSG - Al Nassr maçı ne zaman? PSG Al Nassr Al-Hilal karması maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Efsane ikilinin birbirine rakip olacağı son maç 19 Ocak 2023 tarihinde oynanacak. Maç hakkında ayrıntılar haberimizde...

19 Ocak 2023 tarihinde, aktif futbol tarihinin en büyük 2 futbolcusu son kez karşı karşıya gelecek. PSG - Al Nassr hazırlık maçı 19 Ocak 2023 Perşembe günü oynanacak. Bu maçta hem Messi'nin hem de Ronaldo'nun sahada olması bekleniyor.

PSG - Al Nassr hazırlık maçı 19 Ocak 2023 Perşembe günü oynanacak. Ayrıca maç Al-Nassr ve Al-Hilal kadrosu karışımı olacak. Yani ilk 11'de Al Nassr kadrosu olmayacak, karma olacak.

Bu maç hazırlık maçı olacağı için iki takımın da eğlencesine maç yapacağı düşünülüyor. Her ne kadar Messi'li PSG favori olsa da futbol severler Ronaldo'nun gol atmasını ve efsane 'Siuu' sevincini yapmasını bekliyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Cristiano Ronaldo Lionel Messi Gündem Spor Haberler

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