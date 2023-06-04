Messi PSG'den ayrılıyor mu? Soruları, bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. Peki, Messi PSG'den ayrılıyor mu? Messi PSG'den ayrılacak mı? Messi'nin yeni takımı belli oldu mu?

Efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılarak sezon başında Paris Saint-Germain'e imza atan Lionel Messi, sezon sonunda sözleşmesini yenilemeyecek. Duyulan haberlerin ardından sosyal medya üzerinde Messi PSG'den ayrılıyor mu? Haberlerli merak edildi ve arama motorları üzerinde sorgulatılmaya başlandı. Peki, Messi PSG'den ayrılıyor mu? Messi PSG'den ayrılacak mı? Messi'nin yeni takımı belli oldu mu?

MESSİ PSG'DEN AYRILIYOR MU?

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. Galtier yaptığı açıklamada, "Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna teknik direktörlük yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın oynayacağımız Clermont maçı, Lionel Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak." ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. Galtier yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyi oyuncusuna hocalık yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın oynayacağımız Clermont maçı, Lionel Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak." ifadelerini kullandı.

MESSİ'NİN YENİ TAKIMI HANGİSİ, NEREDE OYNAYACAK?

35 yaşındaki Arjantinli oyuncu bu sezon PSG formasıyla toplamda 74 maça çıktı. Lionel Messi bu karşılaşmalarda 32 gol ve 35 asistlik katkı verdi.