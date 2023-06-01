Messi PSG'den ayrıldı mı, ne zaman ayrıldı ve Messi'nin yeni takımı hangisi, nerede oynayacak merak ediliyor. Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. Messi PSG'den ayrıldı mı, ne zaman ayrıldı? Messi'nin yeni takımı hangisi, nerede oynayacak? soruları araştırılıyor. Peki, Messi PSG'den ayrıldı mı, ne zaman ayrıldı? Messi'nin yeni takımı hangisi, nerede oynayacak?

Efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılarak sezon başında Paris Saint-Germain'e imza atan Lionel Messi, sezon sonunda sözleşmesini yenilemeyecek. Messi PSG'den ayrıldı mı, ne zaman ayrıldı ve Messi'nin yeni takımı hangisi, nerede oynayacak gündeme geliyor. Messi PSG'den ayrıldı mı, ne zaman ayrıldı ve Messi'nin yeni takımı hangisi, nerede oynayacak merak ediliyor. Messi PSG'den ayrıldı mı, ne zaman ayrıldı? Messi'nin yeni takımı hangisi, nerede oynayacak? Detaylar haberimizdedir…

MESSI PSG'DEN AYRILDI MI, NE ZAMAN AYRILDI?

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. Galtier yaptığı açıklamada, "Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna teknik direktörlük yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın oynayacağımız Clermont maçı, Lionel Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak." ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. Galtier yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyi oyuncusuna hocalık yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın oynayacağımız Clermont maçı, Lionel Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak." ifadelerini kullandı.

MESSI'NİN YENİ TAKIMI HANGİSİ, NEREDE OYNAYACAK?

35 yaşındaki Arjantinli oyuncu bu sezon PSG formasıyla toplamda 74 maça çıktı. Lionel Messi bu karşılaşmalarda 32 gol ve 35 asistlik katkı verdi.