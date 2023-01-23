Bugün Pays de Cassel - PSG Fransa Kupası maçında Messi'nin ilk 11'de olmaması futbol severler tarafından dikkat çekti. Peki, Messi PSG'de maçta var mı, yok mu, neden yok, yedeklerde mi? Messi maçta neden yok? Messi neden oynamıyor, sakatlandı mı? İşte detaylar...

Messi PSG maçında yok mu, niye yok? Messi maçta var mı, yedekte mi? Messi neden ilk 11 değil? Messi Fransa Kupası maçında neden oynamıyor? Messi ilk 11'de yok mu, niye yok? Messi yedeklerde mi? Messi oyuna girecek mi? İşte bilgiler...

PAYS DE CASSEL - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pays de Cassel - PSG maçı 23 Ocak Pazartesi 2023 yani bu akşam saat 22:45 'de başlayacak.

PAYS DE CASSEL - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Pays de Cassel - PSG maçını bein Sports 4 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

PAYS DE CASSEL - PSG MAÇINDA MESSİ YOK MU, NEDEN YOK?

Pays de Cassel - PSG maçında Messi'nin kadroda olmayışı dikkat çekti. Messi ilk 11'de de yok yedeklerde de yok. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Fakat yapılan tahminlere göre Messi en son oynanan Al Nassr maçından sonra dinlenmeye alınmış olabilir.