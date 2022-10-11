Messi PSG'de maçta neden yok, sakatlandı mı, ilk 11 değil mi? 2022 Şampiyonlar Ligi PSG - Benfica Lionel Messi niye yok, maçta yedek mi? 11 Ekim 2022!

Lionel Messi maçta niye yok? Lionel Messi sakatlandı mı? Lionel Messi forma neden giymiyor? Erling Lionel Messi yedeklerde mi? Lionel Messi neden ilk 11 değil? İşte bilgiler...

LİONEL MESSİ PSG ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA NEDEN YOK?

Bugün 11 Ekim Salı günü PSG - Benfica maçı oynanıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken ilk 11'de Messi'nin yer almayışı merak edildi. Messi bugünkü Şampiyonlar Ligi grup maçında forma giymeyecek. Messi sakatlığından dolayı bu maçta yok.

MESSİ SAKATLANDI MI, HANGİ MAÇTA SAKATLANDI?

Messi geçtiğimiz hafta Portekiz'de oynanan ilk maçta bacak kasından sakatlık geçirmişti. Yapılan açıklamaya göre dünyanın en iyi futbolcusu Messi sakatlığından dolayı bugünkü maçta forma giyemeyecek.

LİONEL MESSİ KİMDİR?

Lionel Andrés Messi Cuccittini (24 Haziran 1987, Rosario), ayrıca Leo Messi olarak da bilinir, Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen ve Arjantin millî takımının kaptanlığını yapan Arjantinli futbolcudur. Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Messi, genellikle kimin en iyisi olduğuna dair Cristiano Ronaldo'yla karşılaştırılmaktadır. Yedi Ballon d'Or ve altı Altın Ayakkabı kazanarak iki ödülde de rekor kıran oyuncu, 2020 yılında Ballon d'Or Rüya Takımı'na seçilmiştir. Kulüpten ayrılmadan önce bütün profesyonel kariyerini FC Barcelona'da geçirmiş; orada on La Liga şampiyonluğu, yedi Copa del Rey ve dört UEFA Şampiyonlar Ligi de dâhil olmak üzere toplamda otuz beş kupa kazanmıştır. Hâlen La Liga'da en çok gol atan (474), en çok Hat trick yapan (8) ve en çok asist üreten (192) oyuncu rekorlarını elinde tutmaktadır. Kulüp ve ülke kariyerinde 750'den fazla gol atmış ve bir kulüp için en fazla gol atan (672) oyuncu olmuştur.

Orta Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya gelen Messi, futbola sekiz yaşındayken şehrin takımı olan Newell's Old Boys'da başladı. On üç yaşındayken büyüme hormonu eksikliği tedavisi görmesi ve futbola Barcelona'da devam etmesi için İspanya'nın Barselona şehrine taşındı. Takımın formasını ilk kez 2004-05 sezonunda giydi; 2005-06 sezonunda La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2008-09 sezonunda ilk kez ellinin üzerinde maça çıkarak kulübün üç kupa kazanmasında merkezî rol alan oyuncu; o sene yirmi iki yaşındayken ilk Ballon d'Or'unu kazandı. Takip eden üç sezonda da Ballon d'Or kazanarak tarihte bu ödülü üst üste dört kez kazanan ilk ve tek futbolcu oldu. 2011-12 sezonunda lig ve Avrupa için toplamda 73 gol atarak rekor kırarken aynı sezon César Rodríguez Álvarez'i geçerek Barcelona tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Sonraki iki sezonun Ballon d'Or listesinde Ronaldo'nun arkasında yer aldı. 2014-15 sezonunda yeniden Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak sezonu üç kupayla bitirdi ve beşinci Ballon d'Or'unu kazandı. 2018'de Barcelona kaptanı olan Messi, 2019'da altıncı kez Ballon d'Or ödülünü kazandı. Sözleşmesinin bitişiyle beraber Ağustos 2021'de Paris Saint-Germain'le anlaştı.

Messi, Arjantin millî takımı için en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncu konumundadır. 2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı; turnuvanın en golcü oyuncusu olurken aynı zamanda en iyi oyuncusu seçildi. Oyun tarzlarındaki benzerlik sebebiyle vatandaşı Diego Maradona'yla karşılaştırıldı ve onun halefi olarak görülmeye başlandı. 2005 Ağustos'tan beri millî takım forması giyen Messi; 2006'da Dünya Kupası'nda oynayan ve gol atan en genç Arjantinli oldu. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildiği 2007 Copa América'da finalde Brezilya'ya 3-0 kaybetti. 2011'de millî takım kaptanı olmasından itibaren takımını 2014 Dünya Kupası'nda; 2015 ve 2016 Copa América'da finale taşıdı; ilk ikisinde turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi ancak oynadığı üç finali de kaybetti. 2016'da millî takımdan emekliliğini duyurmasının ardından kararından geri dönerek takımını 2018 Dünya Kupası'na götürdü, 2019 Copa América'da üçüncü oldu ve son olarak 2021 Copa América'da finalde Brezilya'yı yenerek ilk şampiyonluğu kazandı. Şampiyonluğun yanı sıra, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi ve dört golle gol kralı oldu. Bu başarı, Messi'nin yedinci Ballon d'Or'unu kazanmasına neden oldu. Ek olarak 2008 Yaz Olimpiyatları'nda kazandığı bir altın madalya bulunmaktadır.

Messi, 2006'dan beri spor giyim markası Adidas'ın sözleşmeli sporcusudur. Forbes'a göre 2019 ve 2022 yılında dünyanın en çok kazanan sporcusu olmuştur. Aynı dergi, Messi'nin 2010-2019 arasındaki on yıllık dönemde 750 milyon dolar kazandığını; Floyd Mayweather ve Ronaldo'nun ardından en çok kazanan üçüncü sporcu olduğunu açıklamıştır. Time ise Messi'yi 2011 ve 2012'de dünyadaki en etkili 100 kişiden biri arasına koymuştur. Şubat 2020'de Laureus Yılın Erkek Sporcusu seçilmiş ve bu ödülü kazanan ilk ve tek futbolcu olmuştur. Ayrıca toplam kazancı bir milyar dolara ulaşan Messi, Ronaldo'dan sonra bunu başaran ikinci futbolcudur.