Messi'nin Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret PSG yönetimini rahatsız etti. Bundan dolayı Messi'nin 2 hafta kadro dışı kalabileceği bildirildi. Peki, Messi PSG'de kadro dışı mı kaldı, neden kadroya alınmadı? Lionel Messi neden kadro dışı bırakıldı, kaç hafta maçta olmayacak? İşte detaylar...

Messi ceza mı aldı? Messi neden kadro dışı? Messi Psg'den ayrılacak mı? spor gündeminin merak edilen konuları arasında geliyor. Peki, Messi Psg'de kadro dışı mı kaldı, neden kadroya alınmadı? Lionel Messi neden kadro dışı bırakıldı, kaç hafta maçta olmayacak? İşte bilgiler...

MESSİ PSG'DE KADRO DIŞI MI BIRAKILDI? NEDEN KADRO DIŞI?

RMC Sport'ta yer alan habere göre Messi'nin Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret PSG yönetimini rahatsız etti. Bundan dolayı Messi'nin 2 hafta kadro dışı bırakılacağı aktarıldı. Buna göre Messi önümüzdeki 2 hafta PSG'de kadroda yer almayacak. Ayrıca yapılan habere göre Messi'nin bu süreçte haftalık maaş alamayacağı da bildirildi.

LİONEL MESSİ BU SEZON TOPLAM KAÇ GOLÜ VAR?

Messi bu sezon PSG'de çıktığı 37 maçta 20 gol ve 19 asist yaptı. Toplamda 39 gole doğrudan katkı sağlayan messi 8.15 lik dereceyle PSG'de en çok rating alan isimdir.