Omuz Omuza bağış kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı bağış kampanyası programına ilk olarak Kylian Mbappe katıldı. Mbappe'nin katılımının ardından Messi programa katıldı mı, bağış yaptı mı merak edildi. Peki, Messi Omuz Omuza bağış yaptı mı, programa bağlandı mı? 1 Mart Lionel Messi bağışta bulundu mu? Messi ne kadar, kaç TL bağış yaptı? İşte detaylar...

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Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası futbol camiası, depremzedeler için uzun soluklu bir yardım kampanyasının startını bu akşam veriyor. Peki, Messi Omuz Omuza bağış yaptı mı, programa bağlandı mı? 1 Mart Lionel Messi bağışta bulundu mu? Messi ne kadar, kaç TL bağış yaptı? İşte ayrıntılar...

OMUZ OMUZA KAMPANYASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Omuz Omuza bağış programı 1 Mart 2023 Çarşamba günü tüm spor kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Program saat 20:00 'da başlayacak.

OMUZ OMUZA BAĞIŞ PROGRAMI HANGİ KANALLARDA VERİLECEK?

A Spor, beIN Sports, Spor Smart, Sports TV, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8'in ortak canlı yayın gerçekleştireceği "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının startını 1 Mart'ta verilecek ve 15 Haziran'a kadar devam edecek.

MESSİ OMUZ OMUZA BAĞIŞ PROGRAMINA BAĞIŞ YAPTI MI?

Mbappe'nin programa katılımının ardından futbol severler Messi programa bağlandı mı ne kadar bağış yaptı merak etti. Şuanda Messi henüz programa canlı olarak bağlanmadı. Fakat ilerleyen saatlerde programa bağlanabileceği tahmin ediliyor.

MESSİ OMUZ OMUZA KAMPANYASINA KATILDI MI?

Henüz Messi programa bağlanmadı. İlerleyen saatlerde bağlanabileceği tahmin ediliyor. Programa PSG'nin diğer yıldızı Mbappe bağlanmıştı.