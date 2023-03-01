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Messi Omuz Omuza bağış yaptı mı, programa bağlandı mı? 1 Mart Lionel Messi bağışta bulundu mu? Messi ne kadar, kaç TL bağış yaptı?

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Messi Omuz Omuza bağış yaptı mı, programa bağlandı mı? 1 Mart Lionel Messi bağışta bulundu mu? Messi ne kadar, kaç TL bağış yaptı?

Omuz Omuza bağış kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı bağış kampanyası programına ilk olarak Kylian Mbappe katıldı. Mbappe'nin katılımının ardından Messi programa katıldı mı, bağış yaptı mı merak edildi. Peki, Messi Omuz Omuza bağış yaptı mı, programa bağlandı mı? 1 Mart Lionel Messi bağışta bulundu mu? Messi ne kadar, kaç TL bağış yaptı? İşte detaylar...

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Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası futbol camiası, depremzedeler için uzun soluklu bir yardım kampanyasının startını bu akşam veriyor. Peki, Messi Omuz Omuza bağış yaptı mı, programa bağlandı mı? 1 Mart Lionel Messi bağışta bulundu mu? Messi ne kadar, kaç TL bağış yaptı? İşte ayrıntılar...

Omuz Omuza bağış programı 1 Mart 2023 Çarşamba günü tüm spor kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Program saat 20:00 'da başlayacak.

A Spor, beIN Sports, Spor Smart, Sports TV, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8'in ortak canlı yayın gerçekleştireceği "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının startını 1 Mart'ta verilecek ve 15 Haziran'a kadar devam edecek.

Mbappe'nin programa katılımının ardından futbol severler Messi programa bağlandı mı ne kadar bağış yaptı merak etti. Şuanda Messi henüz programa canlı olarak bağlanmadı. Fakat ilerleyen saatlerde programa bağlanabileceği tahmin ediliyor.

Henüz Messi programa bağlanmadı. İlerleyen saatlerde bağlanabileceği tahmin ediliyor. Programa PSG'nin diğer yıldızı Mbappe bağlanmıştı.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Lionel Messi Gündem Spor Haberler

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