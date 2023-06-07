Lionel Messi'nin yeni takımı araştırılan konular arasında yer alıyor. Messi hangi takıma gitti merak konusu oldu. Peki, Messi'nin yeni takımı ne? Lionel Messi hangi takıma gitti? İşte detaylar...

Ne Barcelona ne Arabistan! Messi herkesi ters köşe yaparak Inter Miami ile anlaştı

PSG'den ayrılan Lionel Messi, kariyerini ABD'de sürdürecek. Dünya ünlü futbolcunun yeni takımı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Messi'nin hangi takıma gittiği araştırılıyor. Peki, Messi'nin yeni takımı ne? Lionel Messi hangi takıma gitti? Detaylar haberimizde...

MESSİ'NİN YENİ TAKIMI NE?

Lionel Messi, yeni sezonda Inter Miami'de forma giyeceğini açıkladı. PSG'den ayrılan Lionel Messi, kariyerini ABD'de sürdürecek. Messi, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 500 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşmeyi reddetti.

MESSİ HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Lionel Messi tercihiyle ilgili "Barcelona'ya geri dönmeyeceğim. Inter Miami'ye gideceğim. Futbolu farklı bir şekilde deneyimlemek için MLS'e gitmenin zamanı gelmişti. Barcelona'ya gerçekten dönmek istiyordum, bunun için çok heyecanlıydım ancak gittiğimde daha önce yaşadıklarımı tekrardan yaşamak istemedim. Geleceğimi başkasının ellerine bırakmak istemedim" açıklamasını yaptı.