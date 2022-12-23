Messi'nin kaç çocuğu var, çocukları kimler? Lionel Messi'nin oğulları Ciro, Mateo ve Thiago kimdir, kaç yaşında? Messi oğulları kaç yaşında?

Dünyanın en iyi futbolcusu Lionel Messi'nin çocuklarının isimleri ve yaşları merak edildi. Messi'nin Ciro, Mateo ve Thiago adında 3 oğlu bulunmaktadır. Peki, Messi'nin kaç çocuğu var, çocukları kimler? Lionel Messi'nin oğulları Ciro, Mateo ve Thiago kimdir, kaç yaşında? Messi oğulları kaç yaşında? İşte ayrıntılar...