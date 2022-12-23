Messi'nin kaç çocuğu var, çocukları kimler? Lionel Messi'nin oğulları Ciro, Mateo ve Thiago kimdir, kaç yaşında? Messi oğulları kaç yaşında?
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Dünyanın en iyi futbolcusu Lionel Messi'nin çocuklarının isimleri ve yaşları merak edildi. Messi'nin Ciro, Mateo ve Thiago adında 3 oğlu bulunmaktadır. Peki, Messi'nin kaç çocuğu var, çocukları kimler? Lionel Messi'nin oğulları Ciro, Mateo ve Thiago kimdir, kaç yaşında? Messi oğulları kaç yaşında? İşte ayrıntılar...
Messi'nin en büyük oğlu kimdir? Messi'nin ortanca oğlu kim? Messi'nin en küçük oğlu kimdir? Messi hakkında merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Messi'nin 3 çocuğu bulunuyor. Peki, Lionel Messi'nin büyük, ortanca ve küçük çocukları kimlerdir, isimleri nedir? Ciro Messi kimdir? Mateo Messi kimdir? Thiago Messi kimdir? İşte detaylar...
Messi'nin Ciro, Mateo ve Thiago adında 3 oğlu bulunmaktadır.
- Ciro Messi'nin yaşı : 4
- Mateo Messi'nin yaşı : 7
- Thiago Messi'nin yaşı : 10
Messi'nin en büyük oğlunun adı Thiago Messi'dir. Thiago 2 Kasım 2012 doğumludur ve 10 yaşındadır. Thiago, İspanya Barselona doğumludur.
Messi'nin ortanca oğlunun adı Mateo Messi Roccuzzo'dur. Mateo 2015 doğumludur ve 7 yaşındadır.
Messi'nin en küçük oğlunun adı Ciro Messi Roccuzzo'dur. Ciro, 2018 doğumludur ve 4 yaşındadır.
Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022