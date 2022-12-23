Üye Girişi
Haberi Paylaş

Messi'nin kaç çocuğu var, çocukları kimler? Lionel Messi'nin oğulları Ciro, Mateo ve Thiago kimdir, kaç yaşında? Messi oğulları kaç yaşında?

Gündem Haberleri

Messi'nin kaç çocuğu var, çocukları kimler? Lionel Messi'nin oğulları Ciro, Mateo ve Thiago kimdir, kaç yaşında? Messi oğulları kaç yaşında?

Dünyanın en iyi futbolcusu Lionel Messi'nin çocuklarının isimleri ve yaşları merak edildi. Messi'nin Ciro, Mateo ve Thiago adında 3 oğlu bulunmaktadır. Peki, Messi'nin kaç çocuğu var, çocukları kimler? Lionel Messi'nin oğulları Ciro, Mateo ve Thiago kimdir, kaç yaşında? Messi oğulları kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Barcelona, Messi fitilini yaktı! Futbolseverlerin rüyası gerçek oluyorBarcelona, Messi fitilini yaktı! Futbolseverlerin rüyası gerçek oluyor
Nusret olayı ciddiye bindi! Kutlamada yaşananlar üzerine soruşturma başlatıldıNusret olayı ciddiye bindi! Kutlamada yaşananlar üzerine soruşturma başlatıldı
Dünya Sıralaması'nda ilginç tablo! 'Bizim Çocuklar' basamak atladıDünya Sıralaması'nda ilginç tablo! 'Bizim Çocuklar' basamak atladı

Messi'nin en büyük oğlu kimdir? Messi'nin ortanca oğlu kim? Messi'nin en küçük oğlu kimdir? Messi hakkında merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Messi'nin 3 çocuğu bulunuyor. Peki, Lionel Messi'nin büyük, ortanca ve küçük çocukları kimlerdir, isimleri nedir? Ciro Messi kimdir? Mateo Messi kimdir? Thiago Messi kimdir? İşte detaylar...

Messi'nin Ciro, Mateo ve Thiago adında 3 oğlu bulunmaktadır.

  • Ciro Messi'nin yaşı : 4
  • Mateo Messi'nin yaşı : 7
  • Thiago Messi'nin yaşı : 10

Messi'nin kaç çocuğu var, çocukları kimler? Lionel Messi'nin oğulları Ciro, Mateo ve Thiago kimdir, kaç yaşında? Messi oğulları kaç yaşında?

Messi'nin en büyük oğlunun adı Thiago Messi'dir. Thiago 2 Kasım 2012 doğumludur ve 10 yaşındadır. Thiago, İspanya Barselona doğumludur.

Messi'nin ortanca oğlunun adı Mateo Messi Roccuzzo'dur. Mateo 2015 doğumludur ve 7 yaşındadır.

Messi'nin en küçük oğlunun adı Ciro Messi Roccuzzo'dur. Ciro, 2018 doğumludur ve 4 yaşındadır.

Messi'nin kaç çocuğu var, çocukları kimler? Lionel Messi'nin oğulları Ciro, Mateo ve Thiago kimdir, kaç yaşında? Messi oğulları kaç yaşında?

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Lionel Messi Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title