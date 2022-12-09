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Messi'nin hastalığı ne? Messi otistik mi, Asperger Sendromu'na mı sahip? Messi otizm hastası mı?

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Messi'nin hastalığı ne? Messi otistik mi, Asperger Sendromu'na mı sahip? Messi otizm hastası mı?

Yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin hastalığı merak ediliyor. Brezilya'nın efsane futbolcularından Romario Messi'nin hastalığını açıklamıştı. Peki, Messi'nin hastalığı ne? Messi otistik mi, Asperger Sendromu'na mı sahip? Messi otizm hastası mı? Messi hasta mı?

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Messi hastalığı ne? Yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin hastalığı merak ediliyor. Brezilya'nın efsane futbolcularından Romario Messi'nin hastalığını açıklamıştı. Peki, Messi'nin hastalığı ne? Messi otistik mi, Asperger Sendromu'na mı sahip? Messi otizm hastası mı? Messi hasta mı? İşte detaylar...

MESSİ'NİN HASTALIĞI NE?

Brezilyalı efsane Romario, "Messi, Asperger Sendromu'na sahip. Dikkati toplamak ve her şey üzerinde konsantrasyon sahibi olmak gibi hediyesi vardır." dedi.

Messi'nin hastalığı ne? Messi otistik mi, Asperger Sendromu'na mı sahip? Messi otizm hastası mı?

MESSİ OTİZM HASTASI MI?

Asperger Sendromu adı verilen ve bir çeşit otizm olarak kabul edilen hastalığın 28 yaşındaki oyuncuda da bulunduğunu belirten Romario, "Bu otizmin yumuşak bir boyutudur. Dikkati toplamak ve her şey üzerinde konsantrasyon sahibi olmak gibi bir hediyesi vardır. Newton ve Einstein da bu hastalığın aynısına sahiptiler. Asperger sendromu ile Messi'ye etkileyici bir yetenek veriyor, futboldaki başarısını etkiliyor" dedi.

Messi'nin hastalığı ne? Messi otistik mi, Asperger Sendromu'na mı sahip? Messi otizm hastası mı?Lionel Messi

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