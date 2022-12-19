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En büyük hayalini gerçekleştiren Messi veda mı ediyor? Zaferden sonra resmen açıkladı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de Lionel Messi'nin veda etmesi bekleniyordu. Messi Milli Takım'ı bıraktı mı ve Messi Milli Takım'ı neden bırakacak soruları gündeme geliyor. Messi Milli Takım'ı bıraktı mı ve Messi Milli Takım'ı neden bırakacak merak ediliyor. Messi Milli Takım'ı bıraktı mı? Messi Milli Takım'ı neden bırakacak? Detaylar haberimizdedir…

MESSİ MİLLİ TAKIM'I BIRAKTI MI?

Arjantin'le Dünya Kupası'nı kazanan Messi, en büyük hayalini gerçekleştirdi. Milli Takım'ı bırakması beklenen Messi, "Kariyerimin sonlarında harika bir zafer oldu. Emekli olmayacağım. Şampiyon futbolcu olarak biraz daha oynamak harika olacak" diyerek hayranlarını sevince boğdu.

Kariyerinin son yıllarına geldiğini vurgulayan Messi, "Çok acı çektik ama başardık. Şimdi bunun tadını çıkaralım. Artık daha fazlasını isteyemem. Kariyerimin son yıllarını böyle kapatmak... Muhteşem bir şey" dedi.

Lionel Messi

MESSİ MİLLİ TAKIM'I NEDEN BIRAKACAK?

Şampiyon futbolcu olarak devam etmek istediğini söyleyen 35 yaşındaki yıldız, "Milli Takım'dan emekli olmayacağım. Şampiyon olarak oynamaya devam etmek istiyorum. Şampiyon olarak oynamak harika olacak" diye konuştu. Yıldız futbolcu sözlerini şöyle tamamladı: Hayatım boyunca Dünya Kupası'nı kazanmanın hayalini kurdum. Tanrının bunu bana vereceğini biliyordum. Bunu en derinden hissediyordum. Şimdi Arjantin'e gidip çılgınlar gibi kutlama yapmak istiyorum.