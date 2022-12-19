Milyonlarca kullanıcısı olan İnstagram uygulamasında beğeni sayısında rekor kıran bir hesap varken şimdi ise Messi bu rekora adım adım yaklaşıyor. Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi'nin kupa ile birlikte yaptığı paylaşım İnstagram beğeni rekoruna doğru yaklaştı. Peki, Messi İnstagram rekoru kırdı mı? Messi Dünya Kupası paylaşımı kaç beğeni aldı?

Kimse bu detayı fark etmedi! Messi penaltıyı bakın neden öyle kullandı

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin olurken, Messi kupa ile beraber bir fotoğrafını İnstagram'da takipçileri ile paylaştı. İnstagram beğeni rekoruna sahip olan hesabın rekoruna ulaşmaya yakın olan Messi'nin paylaşımı merak ediliyor. Peki, Messi İnstagram rekoru kırdı mı? Messi Dünya Kupası paylaşımı kaç beğeni aldı? İşte tüm merak edilenler...

MESSİ İNSTAGRAM REKORU KIRDI MI?

Messi dün akşam Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından İnstagram hesabında kupa ile poz verdi. Sevenleri ve takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan paylaşım ise İnstagram rekoruna yaklaştı. Şuan güncel olarak İnstagram beğeni rekoru World_record_egg adlı bir hesaba ait. 53 milyonluk beğeni rekoruna sahip olan yumurta hesabının yanında ise Messi'nin Dünya Kupası görseli yer alıyor. Messi'nin paylaşımı ise anlık olarak 40 milyon beğeniyi aştı.

İşte o paylaşım;