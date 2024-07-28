Messi hangi takımda 2024? Lionel Messi hangi takımda oynuyor?

Messi hangi takımda oynuyor? Dünya futbol tarihinin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi geçmişti yıllarca Barcelona forması giymişti. Ardından PSG'ye transfer olan Messi'nin şu anki oynadığı takım merak ediliyor. Peki,Messi hangi takımda? İşte Lionel Messi hangi takımda oynuyor? Yanıtı haberimizde...

MESSİ HANGİ TAKIMDA?

Lionel Messi, Major League Soccer takımlarından Inter Miam'de forma giymektedir. Ayrıca Messi, Arjantin millî takımının kaptanlığını yapmaktadır.

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Messi, kimin en iyisi olduğuna dair sıkça Cristiano Ronaldo'yla karşılaştırılmaktadır. Sekiz Ballon d'Or ve altı Altın Ayakkabı kazanarak iki ödülde de rekor kıran oyuncu, 2020 yılında Ballon d'Or Rüya Takımı'na seçilmiştir. Kulüpten ayrılmadan önce bütün profesyonel kariyerini Barcelona'da geçirmiş; orada on La Liga şampiyonluğu, yedi Copa del Rey ve dört UEFA Şampiyonlar Ligi de dâhil olmak üzere toplamda 35 kupa kazanmıştır. La Liga'da en çok gol atan (474), en çok Hat trick yapan (36) ve en çok asist üreten (192) oyuncu rekorlarını elinde tutmaktadır. Kulüp ve ülke kariyerinde 800'den fazla gol atmış ve bir kulüp için en fazla gol atan (672) oyuncu olmuştur.

MESSİ INTER MIAMI'DE OYNUYOR

PSG'den ayrıldığının doğrulanmasının ardından, 5 Haziran 2023'e kadar Barcelona başkanı Joan Laporta'ya iletildi. Fakat mali kısıtlamalar nedeniyle onu kadrosuna katamadı. 15 Temmuz 2023'te MLS takımlarından Inter Miami'ye transfer oldu ve 2025'e kadar sözleşme imzaladı.