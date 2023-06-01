35 yaşındaki Ajantinli yıldız futbolcu, PSG formasıyla 3 Haziran Cumartesi günü Clermont maçında son kez sahaya çıkacak. Messi hangi takıma gidecek? Messi yeni takımı belli oldu mu?

MESSİ HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Christophe Galtier y, "Dünyanın en iyi oyuncusuna hocalık yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın oynayacağımız Clermont maçı, Lionel Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak" dedi.

Relevo'nun haberine göre Lionel Messi, Barcelona'ya dönme kararı aldı. Ancak,35 yaşındaki Arjantinli yıldızın önünde Suudi Arabistan seçeneği de var.