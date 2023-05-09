Messi hangi takıma gidecek ve Messi PSG de devam edecek mi soruları gündeme geliyor. Messi bu sezon hangi takıma gidecek ve Messi hangi takımda 2023 sorularına yanıt aranıyor. Peki, Messi hangi takıma gidecek? Messi PSG de devam edecek mi?

Fransız devi PSG ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Messi hangi takıma gidecek ve Messi PSG de devam edecek mi sorularına yanıt aranıyor.Efsanesi olduğu Barcelona'ya dönmesi beklenen Arjantinli'nin Ronaldo ile yeniden karşı karşıya gelmeye hazırlandığı duyuruldu. Messi hangi takıma gidecek? Messi PSG de devam edecek mi? Detaylar haberimizdedir…

MESSI HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Fransız devi PSG ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Efsanesi olduğu Barcelona'ya dönmesi beklenen Arjantinli'nin Ronaldo ile yeniden karşı karşıya gelmeye hazırlandığı duyuruldu. Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre, Messi, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ile her konuda anlaşma sağladı.

MESSI PSG DE DEVAM EDECEK Mİ?