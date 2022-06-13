Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi, dizi oyuncusu oldu. Messi hangi dizide oynuyor? Lionel Messi hangi dizide rol aldı? Messi'nin rol aldığı dizinin adı nedir, hangi bölümde oynayacak?

LİONEL MESSİ'NİN OYNADIĞI DİZİ HANGİSİ?

Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi, ülkesi Arjantin'de ekranlara gelen televizyon dizisi Los Protectores'in ikinci sezonunda rol aldı. Messi'nin setten görüntülerini dizinin yapımcısı tarafından paylaşıldı.

Messi'nin rol aldığı Los Protectores dizisinden bir kare

Daha önce reklam filmlerinde oynayan Lionel Messi bu kez bambaşka bir projeyle ekranlarda olacak. Dünyaca ünlü futbolcu, ülkesi Arjantin'de yayınlanan 'Los Protectores'in ikinci sezonunda küçük bir rol oynadı.

MESSİ'NİN SAHNELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Messi'nin sahneleri geçen yaz PSG ile sözleşme imzaladıktan sonra evi olan Paris'te çekildi. Arjantin dizisinin ikinci sezonu 2023'te ekranlara gelecek.

LOS PROTECTORES NEDİR, KONUSU NE?

Los Protectores, Star+'dan orijinal bir Arjantinli komedi-drama web televizyon dizisidir. Hikaye, neredeyse iflas eden ve bir futbol yıldızı ortaya çıktığında ittifak kurmaya karar veren üç futbol temsilcisini takip eder. Başrollerde Adrián Suar, Andrés Parra, Gustavo Bermúdez, Jorgelina Aruzzi, Mercedes Scápola, Laurita Fernández, Viviana Saccone. Dizi, 9 Mart 2022'de gösterime girdi.

Prömiyerinden bir hafta önce Disney, dizinin ikinci sezon için yenilendiğini doğruladı.

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