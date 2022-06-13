Messi hangi dizide oynuyor? Lionel Messi hangi dizide rol aldı? Messi'nin rol aldığı dizinin adı nedir, hangi bölümde oynayacak?
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Dünyanın en iyi futbolcusu Lionel Messi Arjantin'de ekranlara gelen bir dizinin ikinci sezonunda rol aldı. Bunun ardından futbol severler, Messi hayranları, Messi hangi dizide oynuyor? Lionel Messi hangi dizide rol aldı? Messi'nin rol aldığı dizinin adı nedir, hangi bölümde oynayacak? araştırması yaptı. Peki, Messi'nin dizisi hangisi, ismi ne? İşte bilgiler...
Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi, dizi oyuncusu oldu. Messi hangi dizide oynuyor? Lionel Messi hangi dizide rol aldı? Messi'nin rol aldığı dizinin adı nedir, hangi bölümde oynayacak?
Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi, ülkesi Arjantin'de ekranlara gelen televizyon dizisi Los Protectores'in ikinci sezonunda rol aldı. Messi'nin setten görüntülerini dizinin yapımcısı tarafından paylaşıldı.
Daha önce reklam filmlerinde oynayan Lionel Messi bu kez bambaşka bir projeyle ekranlarda olacak. Dünyaca ünlü futbolcu, ülkesi Arjantin'de yayınlanan 'Los Protectores'in ikinci sezonunda küçük bir rol oynadı.
Messi'nin sahneleri geçen yaz PSG ile sözleşme imzaladıktan sonra evi olan Paris'te çekildi. Arjantin dizisinin ikinci sezonu 2023'te ekranlara gelecek.
Los Protectores, Star+'dan orijinal bir Arjantinli komedi-drama web televizyon dizisidir. Hikaye, neredeyse iflas eden ve bir futbol yıldızı ortaya çıktığında ittifak kurmaya karar veren üç futbol temsilcisini takip eder. Başrollerde Adrián Suar, Andrés Parra, Gustavo Bermúdez, Jorgelina Aruzzi, Mercedes Scápola, Laurita Fernández, Viviana Saccone. Dizi, 9 Mart 2022'de gösterime girdi.
Prömiyerinden bir hafta önce Disney, dizinin ikinci sezon için yenilendiğini doğruladı.