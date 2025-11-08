Messi Galatasaray'a gelecek mi? Kiralama formülü planda!

Messi Galatasaray'a gelecek mi 2025? Galatasaray'ın Lionel Messi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yönündeki haberler, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Ancak Inter Miami'den gelen resmi açıklama, bu iddialara farklı bir boyut kazandırdı.

MESSİ GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Arjantin basını DSports'un haberine göre, Galatasaray yönetimi Lionel Messi'yi sezonun ikinci yarısında kiralamak için girişimlerde bulundu. Ancak Inter Miami, sarı-kırmızılı ekibin teklifine resmi olarak olumsuz yanıt verdi. ABD temsilcisinin Messi'yi kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı, bu nedenle görüşmelerin teklif aşamasına gelmeden sona erdiği belirtildi.

Ailesiyle birlikte ABD'de yaşamaktan memnun olan 37 yaşındaki Arjantinli yıldızın düzenini bozmak istemediği ifade edildi. DSports'un iddialarına göre Messi, futbol hayatını David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de noktalamaya kararlı. Böylece kısa süreli bir Avrupa dönüşü olasılığı şimdilik ortadan kalkmış görünüyor.

MESSİ GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

Galatasaray'ın Messi hamlesi, son dönemde kulübün yüksek profilli transfer politikasıyla da ilişkilendiriliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, daha önce Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını gündemine almıştı. Messi isminin de bu kapsamda gündeme geldiği, ancak Inter Miami'nin tavrı nedeniyle transfer sürecinin başlamadan bittiği kaydedildi.

Galatasaray cephesi ise konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak kulüp kaynaklarından gelen bilgilere göre, yönetim ses getirecek transfer hamleleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Messi'nin isminin yeniden gündeme gelip gelmeyeceği ise Inter Miami'nin tutumuna bağlı görünüyor.

MESSİ GALATASARAY'A GELİRSE NE ZAMAN GELİR?

Inter Miami'nin mevcut açıklaması, Lionel Messi'nin yakın vadede başka bir kulüpte forma giymeyeceğini açıkça ortaya koydu. Arjantinli futbolcunun, ABD'deki yaşam tarzından ve takımındaki konumundan memnun olduğu bildirildi. Bu durum, en azından mevcut sezon sonuna kadar Messi'nin Inter Miami formasıyla sahada olacağını gösteriyor.

Galatasaray'ın Messi transferini yeniden gündeme alabilmesi için ancak sezon bitiminde yeni gelişmeler yaşanması gerekiyor. Ancak DSports'un haberine göre, Messi'nin kariyerini Inter Miami'de noktalamaya kararlı olması nedeniyle bu ihtimalin kısa vadede gerçekçi görünmediği ifade edildi.