Messi futbolu bırakıyor mu? Messi futbolu bıraktı mı? Messi futbolu bırakacak mı?

Messi futbolu bıraktı mı? sorusu spor gündeminde yer alıyor. Arjantinli yıldız oyuncu uzun yıllar Barcelona'da forma giydi. Sayısız başarılar ve gollere imza atan oyuncunun futbolu bırakacağına dair iddiaların ardından oyuncunun futbol kariyeri hakkında yaptığı açıklamaların ardından Messi futbolu bırakıyor mu? sorusu merak edildi.

MESSİ FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Dünya devi olan yıldız oyuncu Lionel Messi'nin futbolu bırakacağına dair iddialar var. Messi'nin futbol kariyeri hakkında yaptığı açıklama ise şöyle; "Kesinlikle benim için son Dünya Kupası olacak. Katar'da son ken Dünya Kupası'nda oynayacağım."

35 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Evet, kesinlikle benim için son Dünya Kupası. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Bu sezon kesinlikle çok iyi bir sezon öncesi geçirdim. Geçen yıl her şey ters gittiği için bunu yapamamıştım. Geçen sezon antrenmanlara geç başlamıştım, geri döndüğümde de sakatlandım" ifadelerini kullandı. Dünya Kupası'nı heyecanla beklediğini belirten Messi, "Her şeyin iyi olması nedeniyle çok iyi bir noktaya geldik. Ama Dünya Kupası'nda her şey olabilir. Tüm maçlar zor, bu yüzden Dünya Kupası bu kadar özel çünkü favoriler her zaman kazananlar değil. Büyük aday mıyız, bilmiyorum, ama Arjantin kendi içinde tarihi sebebiyle bir adaydır ama bence favori değiliz. Bizim üzerimizde takımlar var." dedi.