2022 Dünya Kupası, Lionel Messi ve arkadaşlarının oldu. Messi kariyerindeki tek eksiği Katar'da giderdi. Tarihe yazılacak zaferin en güzel fotoğrafları sizin için derledik. Peki, Messi en güzel dünya kupası fotoğrafları! En güzel Messi Dünya Kupası resimleri neler?

Katar'da gövde gösterisi yaptı! İşte Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda kırdığı tüm rekorlar

Arjantin'in tarihi şampiyonluğu dünya basınında! Manşetlerin hepsi sanat eseri gibi

2022 Dünya Kupası, Lionel Messi ve arkadaşlarının oldu. Messi kariyerindeki tek eksiği Katar'da giderdi. Tarihe yazılacak zaferin en güzel fotoğrafları sizin için derledik. Peki, Messi en güzel dünya kupası fotoğrafları! En güzel Messi Dünya Kupası resimleri neler? İşte detaylar haberimizde...

MESSİ EN GÜZEL DÜNYA KUPASI FOTOĞRAFLARI!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası unutulmaz bir finale sahne oldu. Normal süresi 2-2, uzatmaların ise 3-3 bittiği karşılaşmada Arjantin, penaltılarda Fransa'yı 4-2 mağlup etti ve Dünya Kupası'na uzandı.