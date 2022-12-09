Messi Dünya Kupası'nda toplam kaç asist yaptı? Messi Dünya Kupası asist sayısı kaç?

Messi Dünya Kupası'nda asistlerine devam ediyor. Bugünkü Hollanda-Arjantin maçında turnuvanın belki de en iyi asistini yapan Messi bu alanda da rekor kırmak istiyor. Peki, Messi Dünya Kupası'nda toplam kaç asist yaptı? Messi Dünya Kupası asist sayısı kaç? İşte toplam asist sayısı...