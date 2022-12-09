Messi Dünya Kupası'nda toplam kaç asist yaptı? Messi Dünya Kupası asist sayısı kaç?
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Messi Dünya Kupası'nda asistlerine devam ediyor. Bugünkü Hollanda-Arjantin maçında turnuvanın belki de en iyi asistini yapan Messi bu alanda da rekor kırmak istiyor. Peki, Messi Dünya Kupası'nda toplam kaç asist yaptı? Messi Dünya Kupası asist sayısı kaç? İşte toplam asist sayısı...
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MESSİ DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ ASİST YAPTI?
Messi 2022 Dünya Kupası'nda şuana kadar toplam 2 asist yapmıştır. Bunun Dünya Kupalarında toplam asist sayısı ise 6'dır. Bugünkü maçla birlikte Messi Arjantin'de Dünya Kupalarında toplam 6 asiste ulaştı.
MESSİ'NİN ARJANTİN'DE KAÇ ASİSTİ VAR?
Transfermarkt verilerine göre Messi'nin Arjantin'deki asistleri şöyle:
- Dünya Kupası Elemeleri : 60 maçta 28 gol 11 asist
- Dostluk Maçları : 51 maçta 44 gol 17 asist
- Copa America : 34 maçta 13 gol 17 asist
- Dünya Kupası : 23 maçta 9 gol 6 asist
Messi'nin Arjantin'de 169 maçta toplam 94 gol ve 53 asisti bulunmaktadır.