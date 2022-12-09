Üye Girişi
Haberi Paylaş

Messi Dünya Kupası'nda toplam kaç asist yaptı? Messi Dünya Kupası asist sayısı kaç?

Gündem Haberleri

Messi Dünya Kupası'nda toplam kaç asist yaptı? Messi Dünya Kupası asist sayısı kaç?

Messi Dünya Kupası'nda asistlerine devam ediyor. Bugünkü Hollanda-Arjantin maçında turnuvanın belki de en iyi asistini yapan Messi bu alanda da rekor kırmak istiyor. Peki, Messi Dünya Kupası'nda toplam kaç asist yaptı? Messi Dünya Kupası asist sayısı kaç? İşte toplam asist sayısı...

Herkes dondu kaldı! Hollanda'nın Beşiktaşlı golcüsü oyuna girdi, Messi'nin dünyasını başına yıktıHerkes dondu kaldı! Hollanda'nın Beşiktaşlı golcüsü oyuna girdi, Messi'nin dünyasını başına yıktı
Portekiz'in maçına yapılan hakem ataması Dünya Kupası'nda ortalığı karıştırdı: Messi yönetseydiPortekiz'in maçına yapılan hakem ataması Dünya Kupası'nda ortalığı karıştırdı: Messi yönetseydi
Hollandalı hocadan 'Messi'yi nasıl durduracaksınız?' sorusuna bomba cevap! Muhabiri fena bozduHollandalı hocadan "Messi'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna bomba cevap! Muhabiri fena bozdu
Messi'nin hastalığı ne? Messi otistik mi, Asperger Sendromu'na mı sahip? Messi otizm hastası mı?Messi'nin hastalığı ne? Messi otistik mi, Asperger Sendromu'na mı sahip? Messi otizm hastası mı?

Messi'nin toplam kaç asisti var? Messi Dünya Kupalarında kaç asist yaptı? Messi asist rekoru kırdı mı? Arjantin'in en fazla asist yapan oyuncusu kimdir? İşte bilgiler...

MESSİ DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ ASİST YAPTI?

Messi 2022 Dünya Kupası'nda şuana kadar toplam 2 asist yapmıştır. Bunun Dünya Kupalarında toplam asist sayısı ise 6'dır. Bugünkü maçla birlikte Messi Arjantin'de Dünya Kupalarında toplam 6 asiste ulaştı.

MESSİ'NİN ARJANTİN'DE KAÇ ASİSTİ VAR?

Transfermarkt verilerine göre Messi'nin Arjantin'deki asistleri şöyle:

  • Dünya Kupası Elemeleri : 60 maçta 28 gol 11 asist
  • Dostluk Maçları : 51 maçta 44 gol 17 asist
  • Copa America : 34 maçta 13 gol 17 asist
  • Dünya Kupası : 23 maçta 9 gol 6 asist

Messi'nin Arjantin'de 169 maçta toplam 94 gol ve 53 asisti bulunmaktadır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Lionel Messi Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title