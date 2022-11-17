Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi daha önce Dünya Kupası kazandı mı merak ediliyor. Arjantin bu sene favori gösteriliyor. Peki, Messi Dünya Kupası kazandı mı? Messi kaç Dünya Kupası kazandı? Messi'nin Dünya Kupası var mı? İşte, Messi'nin kaç Dünya Kupası var? Yanıtı haberimizde...

Arjantin şov yaptı! Messi ve arkadaşları yağmur gibi gol yağdırdı

Messi Dünya Kupası kazandı mı? Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi daha önce Dünya Kupası kazandı mı merak ediliyor. Arjantin bu sene favori gösteriliyor. Peki, Messi Dünya Kupası kazandı mı? Messi kaç Dünya Kupası kazandı? Messi'nin Dünya Kupası var mı? İşte, Messi'nin kaç Dünya Kupası var? Detaylar...

MESSİ DÜNYA KUPASI KAZANDI MI?

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi daha önce Dünya Kupası kazanmadı. İşte, Messi'nin kazandığı kupalar ve ödüller: