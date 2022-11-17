Messi Dünya Kupası kazandı mı? Messi kaç Dünya Kupası kazandı? Messi'nin Dünya Kupası var mı?
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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi daha önce Dünya Kupası kazandı mı merak ediliyor. Arjantin bu sene favori gösteriliyor. Peki, Messi Dünya Kupası kazandı mı? Messi kaç Dünya Kupası kazandı? Messi'nin Dünya Kupası var mı? İşte, Messi'nin kaç Dünya Kupası var? Yanıtı haberimizde...
Messi Dünya Kupası kazandı mı? Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi daha önce Dünya Kupası kazandı mı merak ediliyor. Arjantin bu sene favori gösteriliyor. Peki, Messi Dünya Kupası kazandı mı? Messi kaç Dünya Kupası kazandı? Messi'nin Dünya Kupası var mı? İşte, Messi'nin kaç Dünya Kupası var? Detaylar...
MESSİ DÜNYA KUPASI KAZANDI MI?
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi daha önce Dünya Kupası kazanmadı. İşte, Messi'nin kazandığı kupalar ve ödüller:
- 1x Copa America Şampiyonluğu
- 3x FİFA Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonluğu
- 4x Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu
- 3x UEFA Süper Kupa Şampiyonluğu
- 10x İspanya Kupası Şampiyonluğu
- 1x Fransa Ligi Şampiyonluğu
- 7x İspanyol Ligi Şampiyonluğu
- 8x İspanya Süper Kupa Şampiyonluğu
- 1x Fransa Süper Kupa Şampiyonluğu