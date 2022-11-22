Messi Dünya Kupası gol sayısı kaç? Messi Dünya Kupası'nda kaç gol attı?

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi Arjantin forması ile milli takımda gollerine devam ediyor. Peki, Messi Dünya Kupası'nda şimdiye kadar kaç gol attı? Messi Dünya Kupası gol sayısı kaç? İşte, Messi Dünya Kupası gol sayısı!