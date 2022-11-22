Messi Dünya Kupası gol sayısı kaç? Messi Dünya Kupası'nda kaç gol attı?
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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi Arjantin forması ile milli takımda gollerine devam ediyor. Peki, Messi Dünya Kupası'nda şimdiye kadar kaç gol attı? Messi Dünya Kupası gol sayısı kaç? İşte, Messi Dünya Kupası gol sayısı!
Messi Dünya Kupası gol sayısı! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi Arjantin forması ile milli takımda gollerine devam ediyor. Peki, Messi Dünya Kupası'nda şimdiye kadar kaç gol attı? Messi Dünya Kupası gol sayısı kaç? İşte, Messi Dünya Kupası gol sayısı haberimizde...
MESSİ'NİN DÜNYA KUPASI GOL SAYISI KAÇ?
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Dünya Kupası'ndaki gol sayısı 6'dır. 2022 Dünya Kupası'na kadar Messi Dünya Kupası'nda 5 kez golle buluşmayı başarmıştır.
Dünya Kupası Gol Kralları Listesi
- Miroslav Klose: 16 Gol
- Ronaldo: 15 Gol
- Gerd Müller: 14 Gol
- Just Fontaine: 13 Gol
- Pelé: 12 Gol
- Sándor Kocsis: 11 Gol
- Jürgen Klinsmann: 11 Gol
- Helmut Rahn: 10 Gol
- Gabriel Batistuta: 10 Gol
- Gary Lineker: 10 Gol
- Teófilo Cubillas: 10 Gol
- Grzegorz Lato: 10 Gol