Messi'nin Barca'ya gidip gitmeyeceği ile ilgili Barcelona'nın üst düzey yöneticisinden bir açıklama geldi. Barcelona Başkanı Laporta'ya "Messi dönecek mi?" diye soruldu! Cevabı duyan çocuklar çılgına döndü. Peki, Messi Barcelona'ya transfer olur mu, kesin gidecek mi 2023? Messi Barca'ya geri dönecek mi, resmi açıklama geldi mi, transfer açıklandı mı? İşte detaylar...

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Barcelona Başkanı Laporta, PSG'de forma giyen yıldız futbolcu, Lionel Messi'nini Barça'ya geri döneceğini belirtti. Bu haber taraftarları heyecanlandırdı. Peki, Messi Barcelona'ya transfer olur mu, kesin gidecek mi 2023? Messi Barca'ya geri dönecek mi, resmi açıklama geldi mi, transfer açıklandı mı? Ayrıntılar sizlerle...

MESSİ BARCELONA'YA GERİ TRANSFER OLACAK MI 2023?

İspanyol devi Barcelona'nın Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin takıma dönüşüne dair bir mesaj verdi. Başkan, bir taraftarın sorduğu, "Messi, Barcelona'ya gelecek mi?" sorusuna "Evet" cevabı verdi.

Efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılarak, Fransız ekibi PSG'ye transfer olan Lionel Messi'nin Barcelona'ya geri dönüşü hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Barcelona Başkanı Joan Laporta, taraftarlarla fotoğraf çekildiği esnada kendisine sorulan, "Messi, Barcelona'ya gelecek mi?" sorusuna "Evet" cevabı verdi ve Barcelona taraftarları arasında heyecanı yarattı.

MESSİ PSG'DE BU SEZON KAÇ GOL VE ASİST YAPTI 2023?

Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Lionel Messi, bu sezon Fransız ekibi ile çıktığı 35 resmi maçta 20 gol 18 asist kaydetti.