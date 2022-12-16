Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda final oynayacak Lionel Messi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun, PSG ile olan opsiyonunu kullanmayacağı ve sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından futbolseverler Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor? Messi Barcelona'ya mı gidiyor? sorularını araştırdı.

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Psg ile olan opsiyonunu kullanmayacağı ve sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle beraber Messi'nin eski takımına gideceği yönde iddialar ortaya atıldı. Merak edilenler arasında ise Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor? Messi Barcelona'ya mı gidiyor? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

MESSİ BARCELONA'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Barcelona'yı gözyaşları içinde terk eden Lionel Messi yuvaya geri dönebilir. İspanyol basınında çıkan haberlerde, yıldız futbolcunun yeni sezonda Katalan devinde forma giymek için girişimlerde bulunulacağı belirtildi. Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain ile 2023 yılında bitecek sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı aldığı iddia edildi. Mukavelesini tamamladıktan sonra serbest oyuncu statüsüne geçecek olan Messi, böylece Barcelona'ya transferinde kulübü bonservis yükünün altına sokmayacak. Paris Saint-Germain ile 53 maçta forma giyen Lionel Messi toplam 23 gol ve 29 asistlik katkı sağladı. Arjantinli yıldız, Barcelona'da ise 778 maçta 672 gol ve 303 asist yaptı.