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Messi, Barcelona'ya dönecek mi?

Messi, Barcelona'ya dönecek mi?
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Futbol hayatına MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden Lionel Messi ile ilgili dünya futbolu sarsacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Peki, Messi, Barcelona'ya dönecek mi?

Kariyerini MLS takımı Inter Miami'de sürdüren Barcelona efsanesi Lionel Messi'nin İspanyol devine geri döneceği öne sürüldü. Arjantinli yıldızın sezon sonunda ABD kariyerini noktalayarak 2026 Dünya Kupası öncesi yenilenecek olan Camp Nou'da oynamak istediği belirtildi. Messi, Barcelona'ya dönecek mi?

MESSİ, BARCELONA'YA DÖNECEK Mİ?

İspanya'da yayın yapan DIRECTV Sports'un haberine göre; Arjantinli süperstar, Amerika'daki dönemini noktalayacak ve önümüzdeki sezon Barcelona'ya geri dönecek. 37 yaşındaki ünlü futbolcunun, 2026 Dünya Kupası öncesi yenilecek olan Camp Nou'da oynamak istediği ve Avrupa rekabetinde performansını zirvede tutmayı hedeflediği aktarıldı. Barcelona yönetiminin ise bu transferin ekonomik boyutunu ve Hansi Flick'in etkisini değerlendirdiği, geri dönüş için gerekli zeminlerin hazırlandığı öne sürüldü.

MESSİ'NİN MLS PEFORMANSI

Lionel Messi, Inter Miami formasıyla toplamda 41 maça çıktı. Messi, bu karşılaşmalarda 35 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 37 yaşındaki Arjantinli yıldızın takımıyla 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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