Messi Ballon d'Or aday listesinde yok mu, neden yok? Lionel Messi 2022 Ballon d'Or'a neden aday gösterilmedi?
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Ballon d'Or ödül töreni tüm hızıyla devam ederken, futbol severler aday kadrosunu merak etti. Aday kadrosunda Messi'nin olmaması şaşırttı. Peki, Messi Ballon d'Or aday listesinde yok mu, neden yok? Lionel Messi 2022 Ballon d'Or'a neden aday gösterilmedi? İşte detaylar...
FIFA Ballon d'Or, bir önceki senenin en iyi futbolcusuna verilen ve yıllık olarak düzenlenen bir futbol ödülüdür. 2022 Ballon dor ödülü bugün verilecek. Ballon d'Or adayları kimlerdir merak ediliyor. Peki, bu sene Messi Ballon d'Or aday listesinde yok mu, neden yok? Lionel Messi 2022 Ballon d'Or'a neden aday gösterilmedi? Bilgiler sizlerle...
BALLON DOR 2022 ADAYLARI KİMLERDİR?
FIFA'nın düzenlediği Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor. Avrupa'nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylarla belirleniyor.
Dünyanın çeşitli liglerinden başarılı futbolcuların yer aldığı Ballon d'Or için açıklanan adaylar ve takımları şu şekilde:
Thibaut Courtois-Real Madrid
Rafael Leao - AC Milan
Christopher Nkunku - RB Leipzig
Mohamed Salah - Liverpool
Joshua Kimmich - Bayern Munich
Trent Alexander-Arnold - Liverpool
Bernardo Silva - Manchester City
Vinicius Junior - Real Madrid
Luis Diaz - Liverpool
Robert Lewandowski - Barcelona
Riyad Mahrez - Manchester City
Casemiro - Real Madrid
Son Heung-min - Tottenham
Fabinho - Liverpool
Karim Benzema - Real Madrid
Mike Maignan - AC Milan
Harry Kane - Tottenham
Darwin Nunez - Liverpool
Phil Foden - Manchester City
Sadio Mane - Bayern Munich
Sebastien Haller - Borussia Dortmund
Luka Modric - Real Madrid
Antonio Rudiger - Real Madrid
Cristiano Ronaldo - Manchester United
Kevin De Bruyne - Manchester City
Dusan Vlahovic - Juventus
Virgil van Dijk - Liverpool
Joao Cancelo - Manchester City
Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain
Erling Haaland - Manchester City
MESSİ BALLON DOR ADAY KADROSUNDA NEDEN YOK?
Lionel Messi geçtiğimiz sezon performansının düşük olması nedeniyle 2022 Ballon d'Or aday kadrosuna alınmadığı düşünülüyor. Aslında Messi'nin performansı iyiydi. Fakat beklentilerin altında kaldığı için Ballon d'Or'a aday gösterilmedi. Her ne kadar aday gösterilmese de bu dünyanın en iyi oyuncusunun Messi olmadığı anlamına gelmiyor.
Ek olarak 2021-2022 sezonunda Messi'nin toplam 11 gol 15 asisti vardı.