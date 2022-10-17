Ballon d'Or ödül töreni tüm hızıyla devam ederken, futbol severler aday kadrosunu merak etti. Aday kadrosunda Messi'nin olmaması şaşırttı. Peki, Messi Ballon d'Or aday listesinde yok mu, neden yok? Lionel Messi 2022 Ballon d'Or'a neden aday gösterilmedi? İşte detaylar...

Messi ve Ronaldo Ballon d'Or ödül töreninde yok mu, neden yok 2022? Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo Altın Top ödül törenine gelmedi mi?

FIFA Ballon d'Or, bir önceki senenin en iyi futbolcusuna verilen ve yıllık olarak düzenlenen bir futbol ödülüdür. 2022 Ballon dor ödülü bugün verilecek. Ballon d'Or adayları kimlerdir merak ediliyor. Peki, bu sene Messi Ballon d'Or aday listesinde yok mu, neden yok? Lionel Messi 2022 Ballon d'Or'a neden aday gösterilmedi? Bilgiler sizlerle...

BALLON DOR 2022 ADAYLARI KİMLERDİR?

FIFA'nın düzenlediği Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor. Avrupa'nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylarla belirleniyor.

Dünyanın çeşitli liglerinden başarılı futbolcuların yer aldığı Ballon d'Or için açıklanan adaylar ve takımları şu şekilde:

Thibaut Courtois-Real Madrid

Rafael Leao - AC Milan

Christopher Nkunku - RB Leipzig

Mohamed Salah - Liverpool

Joshua Kimmich - Bayern Munich

Trent Alexander-Arnold - Liverpool

Bernardo Silva - Manchester City

Vinicius Junior - Real Madrid

Luis Diaz - Liverpool

Robert Lewandowski - Barcelona

Riyad Mahrez - Manchester City

Casemiro - Real Madrid

Son Heung-min - Tottenham

Fabinho - Liverpool

Karim Benzema - Real Madrid

Mike Maignan - AC Milan

Harry Kane - Tottenham

Darwin Nunez - Liverpool

Phil Foden - Manchester City

Sadio Mane - Bayern Munich

Sebastien Haller - Borussia Dortmund

Luka Modric - Real Madrid

Antonio Rudiger - Real Madrid

Cristiano Ronaldo - Manchester United

Kevin De Bruyne - Manchester City

Dusan Vlahovic - Juventus

Virgil van Dijk - Liverpool

Joao Cancelo - Manchester City

Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain

Erling Haaland - Manchester City

MESSİ BALLON DOR ADAY KADROSUNDA NEDEN YOK?

Lionel Messi geçtiğimiz sezon performansının düşük olması nedeniyle 2022 Ballon d'Or aday kadrosuna alınmadığı düşünülüyor. Aslında Messi'nin performansı iyiydi. Fakat beklentilerin altında kaldığı için Ballon d'Or'a aday gösterilmedi. Her ne kadar aday gösterilmese de bu dünyanın en iyi oyuncusunun Messi olmadığı anlamına gelmiyor.

Ek olarak 2021-2022 sezonunda Messi'nin toplam 11 gol 15 asisti vardı.