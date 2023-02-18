Yaşadığımız deprem felaketinin ardından bağışların gündeme gelmesi nedeniyle Messi bağış yaptı mı? Merak ediliyor. Yıllardır kıyaslandığı Cristiano Ronaldo bağış yaptı mı? Sorusu da merak edilenler arasında. Fransız Paris Saint-Germain takımının Arjantinli yıldızı Lionel Messi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kalbinin depremzedelerle birlikte olduğunu söyledi. Peki, Messi bağış yaptı mı? Lionel Messi depremzedeler için bağış yaptı mı, yapmadı mı?

Messi bağış yaptı mı? Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadığımız üzücü kayıpların ardından dünya çapında önemli sporculardan ve sanatçılardan ülkemize destek gelirken, Messi bu konuda herkesi şaşırttı. Merih Demiral, depremzedeler için başlattığı kampanyasında ilk olarak Ronaldo'nun Juventus'ta oynadığı dönemde kendisine verdiği imzalı formayı satışa çıkarmıştı. Peki, Messi bağış yaptı mı? Lionel Messi depremzedeler için bağış yaptı mı, yapmadı mı?

MESSİ BAĞIŞ YAPTI MI?

Yıllardır kıyaslandığı Lionel Messi, eşi ile birlikte Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 3,5 milyon euroluk destekte bulundu. Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarından depremzedeler için maddi destekte bulunmasını istedi. Eşi Antonella de depremzedeler için paylaşımlar yaptı.

"KALBİM ONLARLA BİRLİKTE"

Lionel Messi, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle etkilenen insanlar için bir mesaj paylaştı. Arjantinli yıldız, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen binlerce çocuk ve aileleri çok üzücü günler geçiriyor. Kalbim onlarla birlikte. Yardımlarınız çok önemli" açıklamasında bulundu. Messi paylaşımında bağış için bir link bıraktı.