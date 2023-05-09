Dünyanın en iyi futbolcusu Lionel Messi'nin dudak uçuklatan bir rakamla Suudi Arabistan'a transfer olacağı gündeme bomba gibi düştü. Futbol severler konu hakkında, Messi Arabistan'a mı gitti 2023? Leo Messi Suudi Arabistan takımına mı transfer olacak, transfer oldu mu, kaç milyona? araştırması yapıyor. Peki, Messi hangi takıma gidecek? İşte detaylar...

Fransız devi PSG ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Efsanesi olduğu Barcelona'ya dönmesi beklenen Arjantinli'nin Ronaldo ile yeniden karşı karşıya gelmeye hazırlandığı duyuruldu. Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre, Messi, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ile her konuda anlaşma sağladı. Peki, Messi Arabistan'a mı gitti 2023? Leo Messi Suudi Arabistan takımına mı transfer olacak, transfer oldu mu, kaç milyona?

MESSİ SUUDİ ARABİSTAN'A MI GİDECEK 2023?

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, PSG'nin yıldızı Messi'ye 400 milyon euroluk tarihi bir teklifte bulunmuştu. Ronaldo ile yeniden rakip olacak Arjantinli yıldızın Arabistan ekibiyle her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.

Kısa bir süre önce Al Hilal'in Messi'ye yıllık 400 milyon euro teklif ettiği duyuruldu. Cristiano Ronaldo'nun yıllık 200 milyon euroluk kazancından iki kat daha fazla bir teklifle karşı karşıya kalan Messi'nin, Al Hilal'e 'EVET' dediği vurgulandı.

Oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelerde artık sona gelindiği ve her konuda anlaşma sağlandığı kaydedildi. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in kısa süre içinde resmi açıklamayı yapmasının beklendiği de aktarıldı.

MESSİ HANGİ ARABİSTAN TAKIMINA GİDECEK 2023?

Messi'nin Ronaldo'nun bulunduğu takıma değil, rekabet olması açısından Suudi Arabistan liginin en güçlü diğer takımına (Al Hilal) transfer olacağı konuşuluyor. Fakat konu hakkında tam resmi bir açıklama gelmedi ve resmi imzalar atılmadığı için henüz transfer kesinleşmemiştir.