Fransız devi PSG'den ayrılarak MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası için itirafta bulundu. Peki Messi 2026 Dünya Kupası'nda oynayacak mı? 2026 Dünya Kupası'nda Messi olacak mı?

Messi 2026 Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Fransız devi PSG'den ayrılarak MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası için itirafta bulundu. Peki Messi 2026 Dünya Kupası'nda oynayacak mı? 2026 Dünya Kupası'nda Messi olacak mı? Detaylar...

MESSİ 2026 DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI?

PSG'den ayrılarak Inter Miami'ye transfer olan Messi, 2026 Dünya Kupası için bir itirafta bulundu. Geleceği ile ilgili konuşan Arjantinli yıldız, "2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünmüyorum. Bu konudaki fikrimi değiştirmedim. Orada olup maçları izlemek isterim ancak turnuvada yer almayacağım" dedi.

"2026 DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAYACAĞIM"

2022 Dünya Kupası'nı kazanan yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağına dair soruya "2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünmüyorum. Bu konudaki fikrimi değiştirmedim. Orada olup maçları izlemek isterim ancak turnuvada yer almayacağım" şeklinde yanıt verdi.

2022'DE KAZANMIŞTI

35 yaşındaki Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile zafere ulaşarak kariyerinin ilk Dünya Kupası'nı kazanmıştı.