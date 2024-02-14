Messenger çöktü mü? Messenger neden açılmıyor, yüklenmiyor? 14 Şubat Messenger'da sorun mu var?

Messenger çöktü mü? Sorusu, 14 Şubat Messenger'a ilişkin olarak en çok merak edilmekte olan konular arasında yer alıyor ve birçok kişi araştırmasını sürdürüyor. Messenger platformuna erişim sıkıntısı yaşamakta olan birçok Facebook Messenger kullanıcısı, sorunun genel bir sorun olup, olmadığını sorgulatmakta. Peki, Messenger çöktü mü? Messenger neden açılmıyor, yüklenmiyor? 14 Şubat Messenger'da sorun mu var?

MESSENGER ÇÖKTÜ MÜ?

14 Şubat tarihinde Messenger'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, popüler mesajlaşma platformuna giriş yapamıyor. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. Facebook Messenger uygulaması için son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler şu şekildedir: